'मैं प्रजा के लिए प्राण तक न्योछावर कर दूंगा...', रामलीला मंच पर डायलॉग बोलते कलाकार की मौत, दर्शक समझते रहे एक्टिंग, निभा रहे थे दशरथ की भूमिका

Ramleela: कलाकार अमरेश पिछले 40 साल से रामलीला में राजा दशरथ की भूमिका बखूबी निभाते आ रहे थे. मंच पर उनकी शानदार अभिनय क्षमता दर्शकों को हमेशा प्रभावित करती थी. अब अचानक भरे दरबार में कलाकार की मौत से स्थानीय लोग और साथी गमगीन हैं.

रामलीला के मंच पर कलाकार की हार्ट अटैक से मौत.(Photo:Screengrab)
रामलीला के मंच पर कलाकार की हार्ट अटैक से मौत.(Photo:Screengrab)

हिमाचल प्रदेश के चंबा में रामलीला के दौरान राजा दशरथ का दरबार सजा था. इस दौरान दशरथ बोलते हैं, "मैं अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर दूंगा..." और यह कहते-कहते हुए वे अचानक झुक गए और फिर उठ नहीं सके. दर्शक इसे अभिनय का हिस्सा समझ रहे थे, लेकिन दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी. यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया. 

दरअसल, मंगलवार रात का यह मामला है. चंबा की प्रसिद्ध रामलीला में 73 वर्षीय अमरेश महाजन राजा दशरथ का किरदार निभा रहे थे.

दशरथ बने अमरेश अपने किरदार के अनुसार भाव व्यक्त कर रहे थे, तभी अचानक वे साथी कलाकार की ओर झुक गए और शांत हो गए. देखें VIDEO:- 

दर्शक इसे अभिनय समझ रहे थे, लेकिन आयोजकों को दृश्य के बीच यह देखकर चिंता हुई. अमरेश को हृदयाघात हुआ था. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. उनके निधन से चंबा में शोक की लहर छा गई और रामलीला के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं.

स्थानीय लोगों ने बताया कि अमरेश ही करीब 40 साल से रामलीला में राजा दशरथ की भूमिका निभाते चले आ रहे थे. रामलीला के मंच पर मंझे हुए कलाकार अमरेश दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ देते थे.  

