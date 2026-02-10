बीजेपी MP ने उठाया तेलंगाना निकाय चुनाव में कैंडिडेट के सुसाइड का मुद्दा, जोरदार हंगामा, भड़के सभापति

राज्यसभा में मंगलवार को एक मौका ऐसा आया, जब सभापति सीपी राधाकृष्णन विपक्ष के सांसदों पर भड़क गए. सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सांसदों को नसीहत दी और ये हिदायत भी कि इसे आप डील करना चाहते हैं क्या. यह वाकया प्रश्नकाल के दौरान हुआ, जब सभापति ने प्रश्न पूछने के लिए किसी और सदस्य का नाम लिया, लेकिन बीच में बीजेपी सदस्य ने दूसरा मुद्दा उठा दिया.

और पढ़ें

सभापति ने बीजेपी सांसद से कहा कि प्रश्नकाल के बाद आपको अवसर दिया जाएगा. दरअसल, राज्यसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही थी. सभापति ने प्रश्न पूछने के लिए गीता उर्फ चंद्रप्रभा का नाम लिया. इसी दौरान बीजेपी सांसद के लक्ष्मण अपनी चेयर पर खड़े हो गए. उन्होंने तेलंगाना में जारी नगर निकाय चुनावों का मुद्दा उठाया.

सभापति ने बीजेपी सांसद से कहा कि आपको शून्यकाल-प्रश्नकाल के बाद अवसर दिया जाएगा. यूपी से बीजेपी के सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि कल चुनाव हैं सर और बीजेपी के एक उम्मीदवार ने सुसाइड कर लिया. के लक्ष्मण ने कहा कि संबंधित मंत्री के दबाव में उम्मीदवार ने सुसाइड किया है.

यह भी पढ़ें: लोकसभा में जोरदार हंगामा, रिजिजू की अपील- शुरू होने दें बजट पर चर्चा

उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस जगह का मामला है, वह मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में आता है. वह जिला सीएम का जिला है. इस पर उन्हें रोकते हुए सभापति ने कहा कि आपको समय दिया जाएगा. के लक्ष्मण ने सभापति के रोकने के बावजूद अपनी बात जारी रखी और कहा कि वे आदिवासी कम्युनिटी से आते थे. कल चुनाव होने हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ...जब PM की सीट की ओर बढ़ रही थीं महिला सांसद, रिजिजू ने जारी किया 6 दिन पुराना वीडियो

सभापति ने उनसे बैठने की अपील करते हुए कहा कि आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दी जाएगी. इसी बीच विपक्ष के सदस्य भी अपनी सीट पर खड़े हो गए. सभापति ने उनसे भी बैठने की अपील की. विपक्ष के हंगामे पर सभापति ने कहा कि मैं डील करूंगा. भड़के सभापति ने कहा कि क्या आप डील करना चाहते हैं इसे, नो. अपनी सीट पर जाइए.

यह भी पढ़ें: स्पीकर ने कमिट किया है...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, रिजिजू ने किया काउंटर, पीठासीन ने रोका

सभापति ने ट्रेजरी बेंच के सदस्यों से सदन को डिस्टर्ब नहीं करने की अपील की और कहा कि प्रश्नकाल के बाद आपको समय दूंगा. इसके बाद दोनों पक्षों के सांसद शांत हुए और प्रश्नकाल की कार्यवाही आगे बढ़ सकी.

---- समाप्त ----