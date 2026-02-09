स्पीकर ने कमिट किया है...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, रिजिजू ने किया काउंटर, पीठासीन ने रोका

संसद के चालू बजट सत्र का तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है और बजट पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी है. सोमवार को नए हफ्ते के पहले दिन भी सदन में गतिरोध जारी रहा. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि स्पीकर ओम बिरला ने उनसे कमिटमेंट किया है कि बजट पर चर्चा से पहले वह उन्हें बोलने की अनुमति देंगे.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वह पूरी तरह से सही नहीं है. पीठासीन ने बगैर नोटिस के राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं देने की बात कही और शशि थरूर से बजट पर बोलने के लिए कहा. शशि थरूर ने सदन की परंपरा का हवाला दिया और कहा कि यह परंपरा रही है कि विपक्ष के नेता को बोलने दिया जाता है.

पीठासीन संध्या राय ने बजट पर ही बोलने के लिए कहा. विपक्षी सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे और हंगामा किया. इसके बाद पीठासीन ने सदन की कार्यवाही 10 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी. इससे पहले, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम करीब घंटेभर पहले स्पीकर के चैंबर में गए थे उनसे मिलने.

विपक्ष के नेता ने दावा किया कि स्पीकर ने उनसे यह कमिटमेंट की है कि बजट पर चर्चा की शुरुआत से पहले वह मुझे बोलने की अनुमति देंगे. आप मुझे बोलने की इजाजत देंगी तो क्या मैं अपने पॉइंट्स रखूं. इस पर पीठासीन संध्या राय ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कोई नोटिस मुझे प्राप्त नहीं हुआ है. बगैर नोटिस के बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

पीठासीन ने बजट पर बोलने के लिए कहा. सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की बात का विरोध करते हुए कहा कि स्पीकर ने गतिरोध दूर करने के लिए मिलने बुलाया था. जब राहुल गांधी वहां थे, मैं भी मौजूद था. स्पीकर ने यह कहा था कि इतने से ही गतिरोध दूर होगा, तो ठीक है. लेकिन यह कमिटमेंट नहीं किया था.

रिजिजू ने दावा किया कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, अभी तो ये भी पता नहीं. अगर वह स्पीकर पर आरोप लगाएंगे, तो स्पीकर का जवाब भी होगा. बाकी सदस्यों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा. उन्होंने विपक्षी सदस्यों से यह भी कहा कि सदन की गरिमा मत गिराइए. स्पीकर ने कहा था कि सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिए.

