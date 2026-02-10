...जब PM की सीट की ओर बढ़ रही थीं महिला सांसद, रिजिजू ने जारी किया 6 दिन पुराना वीडियो

लोकसभा में बीते दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश किताब के हवाले से जो आरोप लगाए थे उसे लेकर मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. इधर कांग्रेस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था.

इस एआई वीडियो के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने छह दिन पहले संसद के भीतर का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है. इसके जरिए किरेन रिजिजू ने उस दिन का सदन के भीतर का माहौल सामने रखने की कोशिश की है.

कांग्रेस की ओर से जारी की गई थी एआई वीडियो

असल में कांग्रेस की ओर से जारी एक एआई वीडियो को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस के इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में उपस्थित न होने को लेकर आलोचना की गई है.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सबसे अपमानजनक और गिरते हुए व्यवहार पर गर्व कर रही है. उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सांसदों को रोका नहीं गया होता और महिला सांसदों को कांग्रेस सांसदों का सामना करने दिया जाता, तो संसद में हालात बेहद खराब हो सकते थे. रिजिजू ने कहा कि भाजपा ने संयम बरतते हुए संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है.

स्पीकर ओम बिड़ला ने कही थी ये बात

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी को शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने वाले थे. हंगामे के कारण ऐसा नहीं हो सका था और पीएम के जवाब के बिना ही लोकसभा से धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है. धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के बाद सदन में स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी थी कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री से उन्होंने ही सदन में न आने का आग्रह किया था.



क्यों सदन में नहीं आए थे पीएम मोदी?

स्पीकर ने चेयर से कहा था कि लोकसभा के चैंबर में इस सदन के कुछ सदस्यों ने जिस तरह का व्यवहार किया, जिस तरह के दृश्यों का सृजन किया, वैसा इस सदन के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामयी स्थान हमारे संविधान ने ही सुनिश्चित किया है. स्पीकर ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों को सदन के कार्यालय तक कभी नहीं लाया गया, यही इतिहास रहा है.

स्पीकर ने कहा कि वह एक काले धब्बे की तरह था. हम सभी को सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके बाद जब सदन के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं.

