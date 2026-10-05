सुप्रीम कोर्ट को मिले 3 नए जज: जस्टिस सुनीता अग्रवाल समेत इन नामों पर राष्ट्रपति ने लगाई मोहर

सुप्रीम कोर्ट को तीन नए जज मिलने का रास्ता साफ हो गया है. राष्ट्रपति ने कॉलेजियम की सिफारिश पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है.

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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इन तीनों जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की थी. इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है.

जस्टिस सुनीता अग्रवाल फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं. जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जबकि जस्टिस अपरेश कुमार सिंह तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं. तीनों जज अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा होंगे.

जजों की बढ़ जाएगी संख्या

तीनों जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो जाएगी. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में CJI समेत 34 जज हैं. सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या हाल ही में 34 से बढ़ाकर 38 की गई है. यह सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने के बाद नियुक्तियों का दूसरा चरण है. तीनों नए जजों के शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पद खाली रहेगा और कुल संख्या 37 हो जाएगी. कॉलेजियम की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीनों जजों के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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