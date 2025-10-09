PM मोदी ने ट्रंप के गाजा प्लान का किया स्वागत, नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व की भी जमकर तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा का स्वागत किया, जिसमें ट्रंप ने कहा कि इजरायल और हमास ने गाजा शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हो गए हैं. साथ ही पीएम ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व की जमकर तारीफ की है.

पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता में बढ़ोतरी से गाजा के लोगों को राहत मिलेगी. साथ ही ये स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

गाजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति: PM मोदी

उन्होंने एक्स पर लिखा, ' हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं. ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी प्रतीक है. हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में बढ़ोतरी से उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा. '

पीएम का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के कुछ घटें बाद आया हैं, जिसमें उन्होंने अपनी 20-सूत्री गाजा शांति योजना के पहले चरण की घोषणा की थी.

कैदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए इजरायल-हमास

उन्होंने बताया कि 20-सूत्री गाजा शांति योजना के पहले चरण के लिए इजरायल और हमास ने बंधकों और कैदियों की अदला-बदली पर सहमत हो गए हैं.

गाजा शांति योजना के अनुसार, समझौते के कार्यान्वयन के 72 घंटों के अंदर सभी जीवित इजरायली बंधकों को लगभग 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया जाएगा. इस बारे में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'मैं गर्व से घोषणा करता हूं कि इजरायल और हमास ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इससे सभी बंधक बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे और इजरायल अपनी सेनाओं को तय सीमा तक पीछे हटाएगा. ये मजबूत और टिकाऊ शांति की दिशा में पहला कदम है.'

