scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'असम की माटी से मेरा लगाव...', गुवाहाटी एयरपोर्ट पर PM मोदी ने किया नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया, जो करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से बना देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल भवन है. पीएम मोदी ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर के लोगों का प्यार उन्हें प्रेरित करता है और इससे क्षेत्र के विकास का संकल्प मजबूत होता है.

Advertisement
X
नए टर्मिनल की सालाना क्षमता 1 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की है, जिससे यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है. (Photo: X/Screengrab)
नए टर्मिनल की सालाना क्षमता 1 करोड़ 30 लाख से अधिक यात्रियों की है, जिससे यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है. (Photo: X/Screengrab)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. यह टर्मिनल करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है.

उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया. यह एयरपोर्ट असम के पहले मुख्यमंत्री लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई के नाम पर है. एयरपोर्ट परिसर के बाहर उनकी 80 फीट ऊंची प्रतिमा का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया.

'असम के लोगों का प्यार मुझे प्रेरित करता है'

सम्बंधित ख़बरें

Train collides with herd of elephants in Assam
असम में राजधानी एक्सप्रेस से टकराया हाथियों का झुंड, 8 की मौत
सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हुई दुर्घटनाग्रस्त. (Photo: Screengrab)
असम में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे
PM Modi will inaugurate the new airport terminal in Guwahati on 20th December
PM मोदी का आज बंगाल-असम दौरा... NH, एयरपोर्ट टर्मिनल, खाद कारखाने की देंगे सौगात
Zubin Garg murder case
12000 पन्नों की चार्जशीट और मौत का खुलासा... जुबिन गर्ग के कत्ल की पूरी कहानी
PM Modi set to visit Guwahati
चुनावी राज्य असम के दौरेे पर 20 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी, बीजेपी सांसदों-विधायकों से करेंगे संवाद

एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'असम की माटी से मेरा लगाव, यहां के लोगों का प्यार और स्नेह, खासतौर पर असम और पूरे पूर्वोत्तर की माताओं और बहनों का स्नेह मुझे लगातार प्रेरित करता है. इससे पूर्वोत्तर के विकास के लिए हमारा संकल्प और मजबूत होता है. आज असम के विकास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है.'

The set-to-be inaugurated terminal building in Guwahati Airport

1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्रियों की क्षमता

नए टर्मिनल की सालाना क्षमता 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्रियों की होगी. इससे यह पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बन गया है. अधिकारियों के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 5 हजार करोड़ रुपये है. इसमें से 1 हजार करोड़ रुपये रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधाओं के लिए रखे गए हैं.

Advertisement

New terminal building of Lokpriya Gopinath Bardoloi Airport

बांस और ऑर्किड पर आधारित पैटर्न

अधिकारियों ने बताया कि यह एयरपोर्ट पूर्वोत्तर भारत के लिए एक बड़े विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए गेटवे बनेगा. टर्मिनल का विकास अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड ने किया है. इसके डिजाइन में बांस और ऑर्किड पर आधारित पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, जो असम और पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है.

इस परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय रहा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहले टर्मिनल तक जाने वाली सड़कों के विस्तार के लिए 116.2 करोड़ रुपये मंजूर किए थे और परियोजना की सुविधाओं की समीक्षा भी की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement