scorecardresearch
 

Feedback

'पहली बार मित्र देश की धरती से...', मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत ने अमेरिका को दिखाया आईना

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकी दौरे के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ की ओर से दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया. परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान पर गौर कर निष्कर्ष निकाल सकता है.

Advertisement
X
पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर भारत सरकार का जवाब (Photo: AP)
पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर भारत सरकार का जवाब (Photo: AP)

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिकी जमीं से दी गई न्यूक्लियर धमकी पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी आईना दिखाने की कोशिश की है. 

आसिम मुनीर की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे के दौरान दिए गए बयान पर हमारा ध्यान गया. परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस तरह के गैरजिम्मेदाराना बयान पर गौर कर निष्कर्ष निकाल सकता है. पाकिस्तान ना सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरा है. 

भारत सरकार ने कहा कि यह भी खेदजनक है कि इस तरह के बयान एक मैत्रीपूर्ण राष्ट्र की जमीं से दिए गए. भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा. हम हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की गीदड़भभकी पर भारत सरकार का जवाब (Photo: AP)
'जब भी अमेरिका PAK सेना की मदद करता है...', मुनीर की न्यूक्लियर धमकी पर भारत सरकार ने दी प्रतिक्रिया 
Asim Munir to visit Washington amid India-US trade standoff
आखिर अमेरिका की धरती से भारत को एटमी धमकी देने की हिम्‍मत आसिम मुनीर को कैसे मिली? 
अमेरिका दौरे पर पहुंचे Asim Munir का बड़बोलापन, भारत को दी एटमी हमले की धमकी  
Asim Munier Nuclear Threat
किराना हिल्स भूल गए क्या आसिम मुनीर? क्यों परमाणु हमले की PAK धमकी में दम नहीं 
pak army chief asim munir
PAK आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भारत को America से धमकी! 

इससे पहले भारत सरकार से जुड़े सरकारी सूत्रों ने सिम मुनीर के न्यूक्लियर धमकी से जुड़े बयान को बेहद गैरजिम्मेदाराना बताते हुए इसे खारिज कर दिया था. सरकार का कहना है कि इस तरह के बयानों से पाकिस्तान क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा है. इससे दुनिया को पाकिस्तान के परमाणु क्षमताओं को लेकर चिंतित होना चाहिए.

Advertisement

भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का बयान उस पैटर्न का हिस्सा है, जहां वह बेफिजूल बातें करता है. जब भी अमेरिका, पाकिस्तानी सेना की मदद करता है तो वह अपने असली रंग दिखा देता है. यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, वहां पर सेना ही सबकुछ कंट्रोल करती है. पाकिस्तान जैसे नॉन स्टेट एक्टर के हाथों में परमाणु हथियार होना बेहद खतरनाक है. 

आसिम मुनीर ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ परमाणु धमकी देते हुए कहा था कि अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का खतरा महसूस हुआ, तो वह आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा.

अमेरिका के टैम्पा में आयोजित डिनर में पहुंचे मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं. अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं, तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे.

मुनीर ने भारत के साथ चार दिनों के संघर्ष के बाद दो महीनों में अपनी दूसरी अमेरिकी यात्रा के दौरान सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत पर भी निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि हम भारत के बांध बनाने का इंतजार करेंगे और जब वह ऐसा करेगा, तो हम इसे दस मिसाइलों से नष्ट कर देंगे. सिंधु नदी किसी भारतीय परिवार की जागीर नहीं है. हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है.

Advertisement

बता दें कि मुनीर फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर है. वह अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के कमांडर माइकल कुरिला के विदाई समारोह में हिस्सा लेने वॉशिंगटन गए हैं. कुरिला ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को एक बेहतरीन साझेदार बताया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement