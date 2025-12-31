घने कोहरे-शीतलहर में नए साल का स्वागत, कश्मीर में भारी बर्फबारी का अलर्ट! जानें न्यू ईयर का मौसम

साल 2025 का आखिरी महीना घने कोहरे की चपेट में रहा है. कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई, जिससे यातायात की रफ्तार थम-सी गई है. रोजाना कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं और ट्रेनों की गति भी धीमी रही है. सड़क यातायात पर भी इसका असर दिखा है. नए साल की शुरुआत में भी राहत की उम्मीद नहीं है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जनवरी के शुरुआती दिनों में देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.

5 जनवरी तक ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में घना कोहरा छाया रहेगा. साल 2026 की शुरुआत में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में भी रात और सुबह के समय घना कोहरे की संभावना है. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी घना कोहरा छा सकता है.

दिल्ली में बारिश से होगी न्यू ईयर की शुरुआत, कश्मीर में भारी बर्फबारी

नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 को कश्मीर घाटी में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका है. 1 जनवरी को भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी हो सकती है. वहीं, 2 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी. नए साल के पहले दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है.

1 जनवरी 2026 को दिल्ली-एनसीआर में आसमान बादलों से घिरा रहेगा. कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. नए साल की शुरुआत में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा भी छाया रहेगा.

