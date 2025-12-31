scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नशे में गाड़ी चलाने पर तगड़ा फाइन, कई जगह डायवर्जन... देखें- दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में नए साल की कैसी तैयारियां

Delhi-NCR Traffic Advisory: दिल्ली-एनसीआर में नए साल 2026 के स्वागत के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. नोएडा में बीएनएस 163 आदेश को बुधवार और गुरुवार के लिए लागू कर दिया गया है. गुरुग्राम पुलिस ने सख्त ट्रैफिक नियम लागू किए हैं. दिल्ली में कनॉट प्लेस और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा की तैयारी परख ली गई.

Advertisement
X
नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट (Photo: ITG)
नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट (Photo: ITG)

नए साल 2026 के स्वागत को लेकर दिल्ली-एनसीआर में प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं.

नोएडा जिले में प्रशासन ने BNS 163 लागू करने का फैसला लिया है. यह आदेश बुधवार और गुरुवार तक प्रभावी रहेगा. प्रशासन ने साफ किया है कि बिना अनुमति किसी भी तरह के कार्यक्रम या आयोजन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. किसी भी इवेंट से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा. अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

वहीं, गुरुग्राम पुलिस ने नए साल की पूर्व संध्या को लेकर विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने साफ निर्देश दिए हैं कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं. सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी और नियम तोड़ने पर वाहन टो किए जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रदूषण से निपटने के लिए IIT कानपुर के साथ AI सिस्टम पर काम करती दिल्ली सरकार (Photo: PTI)
दिल्ली के लिए सबसे 'दमघोंटू' रहा दिसंबर 2025... कई सालों का टूटा रिकॉर्ड
Security has been increased in Delhi ahead of the New Year celebrations
न्यू ईयर पर दिल्ली में टेरर अलर्ट, कनॉट प्लेस में टाइट सिक्योरिटी, रेस्ट्रो-बार के ​लिए टाइमिंग लागू
New Year 2026 Delhi traffic advisory
न्यू ईयर से पहले दिल्ली-नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की सख्त पाबंदियां, जानें डायवर्जन और पार्किंग के नए नियम
Fog and cold affect train schedules in Delhi
ट्रेन से यात्रा करने वाले ध्यान दें
fog problems continue in north india
उत्तर भारत में कोहरे का कहर, ठंड से बढ़ी मुश्किलें, रिपोर्ट

गुरुग्राम में नशे में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. संशोधित मोटर वाहन कानून के तहत ड्रंक ड्राइविंग पर 10,000 रुपये का जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा. इसके लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात रहेंगी.

Advertisement

दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है. कनॉट प्लेस के इनर सर्किल और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने मॉक ड्रिल की. इस ड्रिल में संदिग्ध बैग मिलने की स्थिति को ध्यान में रखकर पुलिस, डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की प्रतिक्रिया को परखा गया. जांच के बाद यह साफ़ हुआ कि बैग में कोई खतरनाक वस्तु नहीं थी.

यह भी पढ़ें: Delhi-Noida Traffic Advisory: न्यू ईयर से पहले दिल्ली-नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की सख्त पाबंदियां, जानें डायवर्जन और पार्किंग के नए नियम

दिल्ली पुलिस के अनुसार, बुधवार की शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस में गाड़ियों की आवाजाही सीमित कर दी जाएगी. केवल उन्हीं लोगों को वाहन से प्रवेश मिलेगा, जिनके पास रेस्टोरेंट या बार की पहले से बुकिंग होगी. पैदल यात्रियों पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन सभी व्यवस्थाओं का उद्देश्य नए साल के जश्न को सुरक्षित, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण बनाना है.

नए साल की रात से पहले दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

शाम 7 बजे से दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास सख्त ट्रैफिक पाबंदियां लागू होंगी. इसका मकसद सड़क पर भीड़ को नियंत्रित करना और यातायात व्यवस्थित रखना है.

Advertisement

मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, पटेल चौक, गोल मार्केट, विंडसर प्लेस, आर.के आश्रम मार्ग और मिंटो रोड जैसे प्रमुख राउंडअबाउट से वाहनों को आगे जाने की अनुमति नहीं होगी. कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में केवल पास धारक वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा.

इसी दौरान पार्किंग की सुविधा सीमित रहेगी, जिसका संचालन पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर होगा. गलत पार्किंग करने वाले वाहनों को तुरंत टोइंग और चालान का सामना करना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: Traffic Challan Rule: इतने दिन में नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो लगेगी मोटी पेनाल्टी, जान लें क्या है नया नियम

नए साल की रात कनॉट प्लेस से चेल्म्सफोर्ड रोड होकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की एंट्री बंद रहेगी. रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को अजमेरी गेट, पहाड़गंज और अन्य वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी गई है. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी.

नॉर्थ-साउथ मूवमेंट के लिए रिंग रोड, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग और मथुरा रोड के रास्ते अपनाएं. ईस्ट-वेस्ट मूवमेंट के लिए भी रिंग रोड, भैरों रोड और मथुरा रोड का प्रयोग किया जा सकता है.

भारी भीड़ की स्थिति में इंडिया गेट व सी-हेक्सागन इलाके में वाहनों की एंट्री रोक दी जाएगी. जनपथ, राजपथ, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस और मथुरा रोड से डायवर्जन की व्यवस्था होगी। इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपयोग करने की खास सलाह दी गयी है. हजरत निज़ामुद्दीन से प्रगति मैदान तक भैरों रोड और मथुरा रोड का उपयोग कम से कम करें.

Advertisement

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT जाने वाले लोगों से समय में अतिरिक्त सावधानी बरतने और ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement