Delhi-Noida Traffic Advisory: न्यू ईयर से पहले दिल्ली-नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की सख्त पाबंदियां, जानें डायवर्जन और पार्किंग के नए नियम

Delhi-Noida Traffic Advisory: अगर आप न्यू ईयर 2026 पर दोस्तों और फैमिली के साथ दिल्ली-नोएडा में पार्टी या सेलिब्रेशन का प्लान बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें. डायवर्जन और पार्किंग नियमों की जानकारी आपके जश्न का मजा बिगड़ने से बचा सकती है.

साल 2026 के सेलिब्रेशन से पहले ट्रैफिक पुलिस की एजवाइजरी जान लें. (Photo: ITG)

नए साल 2026 का स्वागत करने के लिए पूरा देश तैयार है. अगर आप भी फैमिली या दोस्तों के साथ न्यू ईयर का आनंद लेने के लिए दिल्ली-नोएडा जाने का सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर जान लें. आपकी छोटी-सी लापरवाही आपके न्यू ईयर सेलिब्रेशन का मजा बिगाड़ सकती है. दिल्ली-नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए खास ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

31 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास भारी ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे. कनॉट प्लेस की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे. मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, पटेल चौक, गोल मार्केट, विंडसर प्लेस, आरके आश्रम मार्ग और मिंटो रोड समेत कई राउंडअबाउट से आगे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी. कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में नो व्हीकल एंट्री रहेगी, केवल पास वाली गाड़ियों को ही प्रवेश मिलेगा.

पार्किंग की सुविधा सीमित होगी और यह पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर मिलेगी. गलत पार्किंग करने वालों पर टोइंग और चालान की कार्रवाई की जाएगी. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए कनॉट प्लेस से चेल्म्सफोर्ड रोड होकर एंट्री बंद रहेगी. इसलिए यात्रियों को अजमेरी गेट, पहाड़गंज और अन्य वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इन पाबंदियों का कोई असर नहीं होगा.

वैकल्पिक रूट के तौर पर नॉर्थ–साउथ मूवमेंट के लिए रिंग रोड, दिल्ली गेट, बहादुर शाह जफर मार्ग और मथुरा रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ईस्ट–वेस्ट मूवमेंट के लिए रिंग रोड, भैरों रोड और मथुरा रोड सुझाए दिए गए हैं. इंडिया गेट पर भीड़ अधिक होने पर सी-हेक्सागन और इंडिया गेट एरिया में वाहनों की एंट्री रोकी जा सकती है. जनपथ, राजपथ, विंडसर प्लेस, मंडी हाउस और मथुरा रोड से डायवर्जन लागू हो सकता है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

दिल्ली जू के पास भीड़ को देखते हुए हजरत निजामुद्दीन से प्रगति मैदान के बीच भैरों रोड और मथुरा रोड से बचने की अपील की गई है. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और ISBT जाने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है.  ताजा अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन 1095 उपलब्ध रहेंगे. पुलिस ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि नया साल सुरक्षित और सुचारु तरीके से मनाया जा सके.

जानें नोएडा ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी!

  • दोपहर 2:00 बजे से रात तक सेक्टर-18 में डायवर्जन लागू किया जाएगा.
  • नए साल के मौके पर सेक्टर 18 मार्केट में आने वाले वाहन चालक अपना वाहन सेक्टर-18 मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क कर अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.

सेक्टर 18 मल्टीलेवल पार्किंग में जाने का मार्ग

  • अट्टापीर चौक से होकर आने वाले वाहन एचडीएफसी बैंक कट से मल्टीलेवल पार्किंग में जा सकेंगे.
  • रेडिसन तिराहा से मल्टीलेवल पार्किंग की ओर वाहन जा सकेंगे, वाहन चालक मल्टीलेवल पार्किंग में अपना वाहन पार्क कर गन्तव्य को जा सकेंगे.

सेक्टर 18 मल्टीलेवल पार्किंग से बाहर जाने का मार्ग 

  • मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 के नीचे बना कट सेक्टर-18 से निकलने वाले वाहनों के लिए खुला रहेगा.
  • सेक्टर-18 मोजेक होटल के पास बने दोनों कट सेक्टर-18 से निकलने वाले वाहनों के लिए खुले रहेंगे.
  • सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहा सेक्टर-18 से बाहर निकलने वाले वाहनों हेतु खुला रहेगा.
  • गुरुद्वारा सेक्टर-18 के आगे एफओबी से पहले और बाद में सेक्टर 18 में जाने वाले दोनों कटों को प्रवेश हेतु बन्द किया जाएगा.
  • मेट्रो सेक्टर-18 के नीचे से सेक्टर-18 मार्केट की ओर जाने वाले मार्ग को प्रवेश हेतु बन्द किया जाएगा.
  • सेक्टर-18 मोजेक होटल के पास बने दोनों कटों को सेक्टर 18 मार्केट में प्रवेश हेतु बन्द रखा जाएगा.
  • सोमदत्त टावर से टॉयज खजाना चौराहा निकट हल्दीराम चौराहे से चाइना कट की ओर कोई वाहन नहीं जाने दिया जाएगा.
  • सेक्टर-18 बिजलीघर तिराहा से सेक्टर-18 की ओर कोई वाहन नहीं जाने दिया जाएगा.
  • आवश्यकता पड़ने पर सेक्टर-17,18 नलकूप तिराहा से नर्सरी तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों का प्रवेश बन्द किया जाएगा.
  • नर्सरी तिराहा से अट्टा चौक मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 की ओर व मेट्रो स्टेशन सेक्टर-18 से अट्टापीर की ओर जाने वाले मार्ग को नो पार्किंग क्षेत्र बनाया गया है, नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान / प्रवर्तन / टाइंग की कार्यवाही की जाएगी.

डीएलएफ मॉल सेक्टर 18  

  • वाहन चालक डीएलएफ मॉल के अन्दर बनी पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • डीएलएफ मॉल के सामने सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

जीआईपी / गार्डन गैलेरिया  

  • सेक्टर 37 की ओर से आकर जीआईपी / गार्डन गैलेरिया मॉल के अन्दर बनी पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • जीआईपी / गार्डन गैलेरिया मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

लॉजिक्स सिटी सेंटर  

  • वाहन चालक लॉजिक्स मॉल पर निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • लॉजिक्स मॉल के सामने यातायात की अधिकता होने पर लॉजिक्स तिराहा से सेक्टर 31/25 चौक की ओर यातायात का डायवर्जन किया जाएगा.
  • लॉजिक्स मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

स्काई वन और स्टर्लिंग मॉल  

  • वाहन चालक निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल के सामने यातायात की अधिकता होने पर हाजीपुर चौक व लोटस ब्लू वर्ल्ड तिराहा से यातायात का डायवर्जन किया जाएगा.
  • स्काई वन व स्टर्लिंग मॉल के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

गुलशन मॉल सेक्टर 135  

  • वाहन चालक गुलशन मॉल सेक्टर 135 में स्थित पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • एडवांट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

एडवांट नेविस बिजनेस पार्क सेक्टर 137  

  • वाहन चालक एडवांट नेविस बिजनेस पार्क में स्थित पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • एडवांट नेविस बिजनेस पार्क के सामने नो पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

गौर सिटी  

  • वाहन चालक किसान चौक के आस-पास स्थित मॉल के अन्दर पार्किंग में वाहन पार्क कर जा सकेंगे.
  • सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज/टाइंग की कार्यवाही की जाएगी.
  • नव वर्ष की पूर्व संध्या दिनांक 31.12.2025 एवं नववर्ष दिनांक 01.01.2026 को किसान चौक (गौर सिटी मॉल चौक) पर यातायात की अधिकता होने पर निम्न मार्गों का उपयोग कर गन्तव्य का जा सकेगा.
  • नोएडा से किसान चौक होते हुए गाजियाबाद जाने वाला यातायात मॉडल टाउन या छिजारसी मार्ग का प्रयोग कर गन्तव्य को जा सकेगा.
  • नोएडा से किसान चौक ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाला यातायात पर्थला गोल चक्कर से दाहिने होकर सोरखा बिसरख हनुमान मंदिर की ओर होते हुए गन्तव्य को जा सकेगा.
  • तिलपता से किसान चौक की ओर जाने वाला यातायात, डी पार्क चौकी से चौगानपुर गोल चक्कर होते हुए गन्तव्य को जा सकेगा.
  • गाजियाबाद से नोएडा की ओर आने वाला यातायात शाहबेरी और ताज हाईवे की ओर से न होकर छिजारसी या मॉडल टाउन सेक्टर 62 से होकर गन्तव्य को जा सकेगा.
  • ग्रेटर नोएडा से किसान चौक पर्थला की ओर जाने वाला यातायात बिसरख हनुमान मंदिर से बायें होकर सोरखा पर्थला होते हुए गन्तव्य को जा सकेगा.

जगत फार्म  

  • जगत फार्म मार्केट में आने वाले वाहन चालक निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज की कार्यवाही की जाएगी.

ग्रैंड वेनिस मॉल  

  • वाहन चालक ग्रैंड वेनिस मॉल में स्थित पार्किंग में वाहन खड़ा कर जा सकेंगे.
  • ग्रैंड वेनिस मॉल के सामने नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा करने पर ई-चालान/प्रवर्तन / टाइंग की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी.

परीचौक और आस-पास  

  • वाहन चालक परीचौक के आस-पास स्थित अंसल / वेनिस मॉल के अन्दर पार्किंग में वाहन पार्क कर जा सकेगे.
  • सार्वजनिक मार्ग पर नो पार्किंग में वाहन खड़ा पाये जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन/सीज की कार्यवाही की जाएगी.
  • अंसल मॉल में आने वाले वाहन चालक सर्विस रोड का प्रयोग कर जा सकेंगे.
  • परीचौक पर यातायात दबाव अधिक होने पर अल्फा गोल चक्कर एवं पी-03 गोल चक्कर से यातायात डायवर्ट किया जाएगा.
  • नववर्ष की पूर्व संध्या पर दिनांक 31.12.2025 को सायं 15:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सेक्टर 60 से एलिवेटेड मार्ग होकर सेक्टर 18 की ओर आने वाले भारी/ मध्यम / हल्के माल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
  • बाजारों, मॉल इत्यादि में आने वाले वाहन चालक सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़ा न कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करें.
---- समाप्त ----
