नेशनल हेराल्ड केस: ED की अपील पर दिल्ली HC में सुनवाई जल्द, सोनिया-राहुल को राहत देने वाले फैसले को दी चुनौती

नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया, राहुल गांधी और अन्य को राहत देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाी करेगा.

दिल्ली होईकोर्ट में इस मामले पर जस्टिस रविंदर दुदेजा की सिंगल बैंच सुनवाई करेगी. ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की है, जिसमें कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई आधार नहीं बनता.

ट्रायल कोर्ट ने पहले ईडी की शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि आवश्यक स्वीकृति के बिना मामला आगे नहीं बढ़ सकता या अन्य तकनीकी आधारों पर. अब ईडी इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

ईडी का दावा है कि यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं हैं.

आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड-असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े इस मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर संपत्ति हस्तांतरण में अनियमितता के आरोप लगे हैं.

