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पंजाब से कर्नाटक तक ड्रग्स की सप्लाई, वॉटर प्यूरीफायर के अंदर छिपाकर ला रहे थे 1.58 करोड़ का MDMA, 3 आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने 1.58 करोड़ रुपये मूल्य का 1.796 किलोग्राम MDMA जब्त कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ड्रग्स को पंजाब के अमृतसर से कूरियर के जरिए मंगाया गया था और वॉटर प्यूरीफायर के पानी जमा करने वाले हिस्से में छिपाया गया था. पुलिस के मुताबिक, खेप को कर्नाटक और केरल में बेचने की योजना थी.

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कूरियर से भेज रहे थे 1.63 करोड़ का सामान.(Photo: Representational)
कूरियर से भेज रहे थे 1.63 करोड़ का सामान.(Photo: Representational)

कर्नाटक के मंगलुरु में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक कथित नेटवर्क का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 1.796 किलोग्राम MDMA बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1.58 करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पंजाब के अमृतसर से नशीले पदार्थ की खेप मंगाकर कूरियर के जरिए तटीय कर्नाटक पहुंचाने और फिर उसे कर्नाटक के अलग-अलग इलाकों तथा केरल में बेचने की योजना बना रहे थे.

मंगलुरु सिटी क्राइम ब्रांच (CCB) की पुलिस ने 8 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे उल्लाल तालुक के कुंपला इलाके में एक सुपरमार्केट के पास कार्रवाई की. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मंगलुरु में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बेच रहे हैं. इसी आधार पर टीम ने छापा मारकर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया. पुलिस ने 9 अक्टूबर को जारी बयान में गिरफ्तारी और बरामदगी की जानकारी दी.

यह भी पढ़ें: मंगलुरु में पकड़े गए 8 बांग्लादेशी, मुर्शिदाबाद बॉर्डर से भारत में की थी अवैध घुसपैठ

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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान केरल के कासरगोड निवासी अब्दुल हफील (25), मंगलुरु के कसाबा बेंगरे निवासी जिया-उल-हक (30) और पांडेश्वर निवासी अल्ताफ (28) के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके पास से 1,796.96 ग्राम MDMA के अलावा तीन मोबाइल फोन, एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार, एक ऑटोरिक्शा, कार्डबोर्ड का कूरियर बॉक्स और एक वॉटर प्यूरीफायर जब्त किया है. बरामद ड्रग्स और अन्य सामान की कुल कीमत करीब 1.63 करोड़ रुपये आंकी गई है.

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वॉटर प्यूरीफायर के अंदर छिपाई थी ड्रग्स की खेप

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कथित तौर पर पंजाब के अमृतसर से MDMA मंगाया था. नशीले पदार्थ को पुलिस की नजरों से बचाने के लिए वॉटर प्यूरीफायर के अंदर पानी जमा करने वाले हिस्से में छिपाया गया था. इसके बाद इस खेप को कूरियर सेवा के जरिए मंगलुरु भेजने की योजना बनाई गई थी.

पुलिस की जांच के अनुसार, मंगलुरु पहुंचने के बाद इस नशीले पदार्थ को शहर के अलग-अलग हिस्सों और केरल में बिक्री के लिए पहुंचाया जाना था. इस तरीके से कूरियर के सामान्य सामान के बीच ड्रग्स की तस्करी करने की कथित योजना बनाई गई थी. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और सप्लाई के पूरे रास्ते की जांच कर रही है.

तीनों आरोपियों का पहले भी ड्रग्स से जुड़ा रहा है मामला

पुलिस के बयान के अनुसार, अब्दुल हफील के खिलाफ पहले उल्लाल पुलिस स्टेशन में नशीले पदार्थ के सेवन से जुड़ा मामला दर्ज हो चुका है. वहीं, जिया-उल-हक संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमाह में ड्रग्स बेचने के एक मामले में तीन साल की जेल की सजा काट चुका है. इसके बाद वह भारत लौट आया था.

तीसरे आरोपी अल्ताफ के खिलाफ भी पांडेश्वर पुलिस स्टेशन में नशीले पदार्थ के सेवन से संबंधित मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने बताया कि इस मामले में उल्लाल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है. तीनों आरोपियों को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा. पुलिस बरामदगी के साथ-साथ कथित तस्करी नेटवर्क और इसके अन्य संभावित संपर्कों की जांच कर रही है.

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