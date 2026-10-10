ममता बनर्जी हिरासत में, मुंह पर बैंड-ऐड लगाकर कर रही थीं प्रोटेस्ट

दिल्ली में आज के प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शनिवार को दिल्ली में उनके आवास के बाहर हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है. पूर्व सांसद साकेत गोखले ने कहा कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के पांच अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस और CRPF ने हिरासत में लिया है.

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साकेत गोखले ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'ममता दीदी और हम पांच लोगों को उनके आवास के बाहर से दिल्ली पुलिस और CRPF ने एक कैदी वाहन में हिरासत में लिया है.' उन्होंने बताया कि उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया जा रहा है.

गोखले ने इस घटना को भारत में लोकतंत्र की मौत बताया. उनका यह बयान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के बीच आया है. इससे पहले ममता बनर्जी ने भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के संकेत दिए थे.

बीजेपी ने साधा निशाना

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन भारत की असली तस्वीर नहीं दिखाता. पात्रा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी राजधानी को बंधक बनाने और हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे.

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बीजेपी सांसद ने कहा, 'अराजकतावादी आज नाकाम हो गए.' उन्होंने आरोप लगाया कि उकसावे और सड़क पर झड़पों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश की गई. संबित पात्रा ने कहा, 'अराजक तत्वों का फ्लॉप शो पूरी तरह से फेल हो गया.' उन्होंने आगे कहा कि आज 'भीड़तंत्र' पर 'लोकतंत्र' की जीत हुई है.

कांग्रेस और आप पर सवाल

उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. पात्रा ने दावा किया कि दोनों पार्टियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लड़ाई का श्रेय लेने को लेकर खींचतान चल रही है. उन्होंने कहा कि SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने का श्रेय लेने की कोशिश में दोनों दलों के बीच अराजक तत्वों के भीतर ही अराजकता दिखाई दे रही है.

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