'विदेश मंत्री जी, बात मत करिए इनसे...', भड़के स्पीकर ने जब मंत्री को टोका

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान लोकसभा में गतिरोध जारी है. शुक्रवार की सुबह लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य पोस्टर लहराते हुए वेल में आ गए. वेल आकर विपक्षी सदस्यों ने जय संविधान के नारे लगाने शुरू कर दिया. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तीन मिनट भी नहीं चल सकी और कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर सोमवार, 9 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी. इस दौरान विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर भड़के स्पीकर ओम बिरला ने सदन की मर्यादा बनाए रखने की नसीहत भी दी.

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मेरा हमेशा यह प्रयास होता है कि सदन चले. और प्रश्नकाल सभी सदस्यों का समय होता है. उन्होंने कहा कि आज राजपाल का है, प्रियंका गांधी का भी है और अन्य सदस्यों का भी है. आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं. स्पीकर ने कहा कि अभी तक सदन का 19 घंटे 13 मिनट समय बर्बाद हुआ है. 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है, सदन चले. चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि देश की जनता सदन को चलते हुए देखना चाहती है और आपसे भी यही अपेक्षा करती है. जनता ने पोस्टर और नारेबाजी के लिए यहां नहीं भेजा है. चर्चा और संवाद के लिए यहां भेजा है. स्पीकर ने कहा कि अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते. नियोजित तरीके से गतिरोध उत्पन्न करना चाहते हैं. सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त करना चाहते हैं. तो ऐसा सदन मैं नहीं चला सकता.

स्पीकर ओम बिरला चेयर से हंगामा कर रहे विपक्षी को मर्यादा बनाए रखने की नसीहत दे रहे थे और इसी बीच एक विपक्षी सदस्य ट्रेजरी बेंच की ओर पहुंच गए. स्पीकर ने इस पर उस सदस्य को टोका और विदेश मंत्री को भी इनसे बात नहीं करने के लिए कहा. भड़के स्पीकर ने उस सदस्य से इधर बैठने को कहा और यह हिदायत दी कि कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर जाकर वार्ता नहीं करेगा. स्पीकर ने कहा कि सदन की मर्यादा बनाए रखो. इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, विपक्ष का हंगामा जारी रहा. आसन पर आए कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने हंगामा कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि बजट पर सभी को बोलने का अवसर दिया जाएगा. सदन में बैनर-पोस्टर लेकर आना और लहराना, यह नियमों के अनुरूप नहीं है. लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं माने. हंगामा नहीं रुका, जिसके बाद पीठासीन ने सदन की कार्यवाही सोमवार, 9 फरवरी को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी.

