शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने US डील पर मांगी जानकारी, अधिकारियों को किया तलब

संसद का बजट सत्र चल रहा है. विपक्षी दल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर सरकार को घेर रहे हैं. विपक्ष किसानों का मुद्दा उठा रहा है और अमेरिकी कृषि मंत्री के बयान का हवाला देकर इस डील पर सवाल उठा रहा है. वहीं, सरकार का दो टूक कहना है कि इस डील में हम कृषि और डेयरी सेक्टर में भारत के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं.

इस डील पर उठते सवालों के बीच अब विदेश मामलों को लेकर संसद की स्थायी समिति की बैठक होने जा रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विदेश संबंधी मामलों की स्थायी समिति की बैठक 10 फरवरी को होनी है. संसद की इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं.

10 फरवरी को होने जा रही स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी शशि थरूर ही करेंगे. शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद हैं. संसद की स्थायी समिति की बैठक में अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर विस्तार से चर्चा की संभावना है. संसद की स्थायी समिति ने इस विषय पर जानकारी देने के लिए विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है.

इसके अलावा, बैठक के एजेंडे में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भी शामिल है. यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मौजूदा प्रगति और आगे की रणनीति पर भी इस बैठक में विचार किया जाना है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली विदेश मामलों की संसद की स्थायी समिति भारत-बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा करेगी.

विदेश संबंधी मामलों की संसद की स्थायी समिति की इस बैठक में क्षेत्रीय कूटनीति को लेकर भी चर्चा होगी. गौरतलब है कि शशि थरूर ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील की खुलकर तारीफ की थी. कांग्रेस सांसद शशि थरूर कई मौकों पर पार्टी से अलग लाइन लेते भी नजर आए हैं और अमेरिका के साथ डील पर भी उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर ही बयान दिया है.

