'कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ...', राहुल के देश बेचने वाले बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे सदन में हंगामा मच गया. राहुल ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील, जेफरी एपस्टीन का जिक्र किया और सरकार पर देश बेचने का आरोप लगाया. उनके बयानों पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई, जिससे सदन में हंगामा मच गया. वहीं, तीखी नोकझोंक के बीच किरेन रिजिजू ने पलटवार करते हुए कहा, 'कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, जो देश को बेच सके और कोई खरीद सके.'

दरअसल, लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी की आंखों में डर दिख रहा है. सरकार की गर्दन फंसी हुई है. अमेरिका कौन होता है हमारे फैसले लेने वाला?'

'इन्हें शर्म नहीं आती'



राहुल ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि अमेरिका हमारे फैसले कैसे ले रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया है, लेकिन किसानों के बारे में नहीं सोचा. राहुल ने तंज कसते हुए कहा, 'भारत को बेचकर इन्हें शर्म नहीं आती.'



उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील का जिक्र करते हुए बताया कि अमेरिका का टैरिफ तीन प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया. राहुल ने कहा कि पीएम की आंखों में डर की दो वजहें हैं- एक जेफरी एपस्टीन और दूसरा भारतीय कंपनी के खिलाफ अमेरिका में चल रहा केस. इस पर पीठासीन अधिकारी ने उन्हें टोका.

'अडानी साधारण विजनेसमैंन नहीं हैं'



राहुल गांधी ने आगे अडानी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि केंद्र का डिफेंस बजट पर चोक दिखती है और वह हैं मिस्टर अडानी. राहुल ने आरोप लगाया कि अडानी एक साधारण बिजनेसमैन नहीं हैं और न ही उनकी कंपनी साधारण कंपनी है. अमेरिका में उनकी कंपनी पर केस है, लेकिन इसका टारगेट पीएम हैं, अडानी नहीं. उन्होंने दावा किया कि ये कंपनी बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है.



इस पर रविशंकर प्रसाद ने आपत्ति जताई और कहा कि गलत बयानी करना इनकी आदत बन गया है. किरेन रिजिजू ने भी इस पर आपत्ति की. इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे कहा कि एक बिजनेसमैन हैं अनिल अंबानी. वह जेल में क्यों नहीं हैं. इसकी वजह है एपस्टीन फाइल. राहुल ने हरदीप पुरी का भी जिक्र किया जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं. इस पर रिजिजू ने आपत्ति की.

'कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ'



वहीं, सदन में तीखी नोकझोंक के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से आरोपों का सबूत मांगा और कहा कि आपने कहा कि इन्हें देश बेच दिया पर, मैं कहना चाहता हूं कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके और ना कोई है जो हमारे देश को खरीद सके.



उन्होंने ये भी कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश के अब तक के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. आपके कहने से क्या होगा, आप लोगों ने देश को कमजोर बनाकर रखा था. 2014 तक आप लोगों ने देश को बर्बाद किया और अब हमारा देश मजबूती से खड़ा है. उन्होंने दावा किया कि देश के आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाती है. इसी लिए हम लोगों को देश की चिंता है.

