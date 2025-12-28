scorecardresearch
 
केरल: पति की पिटाई से घायल महिला की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम

कोझिकोड में एक शख्स ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी थी. जिससे उसको कई जगहों पर चोट आई थीं. ऐसे में उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन रविवार को उसने दम तोड़ दिया.

पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo: Representational )
केरल के कोझिकोड में एक शख्स ने अपनी 32 वर्षीय पत्नी की बुरी तरह पिटाई कर दी थी. जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी. जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था. वहीं रविवार को उसने दम तोड़ दिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. मृतक की पहचान फारूक के पंडिसाला रोड की मुनीरा एमके के रूप में हुई है

पुलिस के अनुसार यह घटना 24 दिसंबर को सुबह करीब 9.40 बजे हुई, जब मुनीरा के पति अब्दुल जब्बार ने पैसे की मांग पूरी न करने पर कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर दिया. उसके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुनीरा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. जहां रविवार सुबह चोटों के कारण उसकी मौत हो गई.

घटना के तुरंत बाद जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि वह ड्रग्स का आदी है और उसने पहले भी मुनीरा पर हमला किया था. 24 दिसंबर को जब्बार के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था.

पुलिस ने बताया कि मुनीरा की मौत के बाद आरोप को हत्या में बदल दिया जाएगा. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप जाएगा. 

