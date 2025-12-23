scorecardresearch
 
बीवी की बेवफाई, टुकड़ों में पति की लाश और टैटू की गवाही... संभल मर्डर मिस्ट्री की Inside Story

Sambhal Murder Mystery: संभल में नाले के किनारे मिले इंसानी शव के टुकड़ों ने एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा दिया. गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने वाली पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली. अवैध प्रेम, आधी रात का कत्ल और कटर से की गई दरिंदगी ने इस केस को मेरठ की मुस्कान केस जैसा बना दिया.

मेरठ की मुस्कान जैसी निकली संभल की रूबी, पति को उतारा मौत के घाट. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड में हुए खौफनाक खुलासे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. नाले के किनारे मिले शव के टुकड़ों से शुरू हुई इस कहानी ने धीरे-धीरे एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया, जिसकी तुलना अब 'मेरठ की मुस्कान' केस से की जा रही है. यहां भी एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. उसकी लाश के टुकड़े कर दिए.

यह सनसनीखेज मामला तब सामने आया, जब चंदौसी इलाके में एक नाले के पास एक टी-शर्ट बरामद हुई. इसी जगह पास में एक सिर कटी लाश और कटे हुए हाथ-पांव मिले थे. शव की हालत इतनी भयावह थी कि यह साफ हो गया कि हत्या के बाद लाश को बेरहमी से टुकड़ों में काटा गया था. जांच के दौरान मौके से जो एक कटी हुई बांह मिली, उस पर गुदा हुआ नाम इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गया. 

उस टैटू पर राहुल लिखा था. यही नाम पुलिस को इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने की दिशा में ले गया. दरअसल, 24 नवंबर को चंदौसी थाने में एक महिला रूबी ने अपने पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस उस वक्त राहुल का कोई सुराग नहीं लगा सकी थी. लेकिन करीब 25 दिन बाद पतरौआ रोड पर नाले के किनारे एक बैग में आधी कटी हुई इंसानी लाश मिलने से हड़कंप मच गया. 

टैटू की गवाही ने ऐसे सुलझाई मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी

लाश के टुकड़ों और बांह पर बने टैटू ने पुलिस को उसी गुमशुदगी की रिपोर्ट की याद दिला दी. पुलिस को शक हुआ कि नाले के किनारे मिली लाश राहुल की ही हो सकती है. इसके बाद राहुल की पत्नी रूबी को शव की पहचान के लिए बुलाया गया, लेकिन उसने लाश को पहचानने से इनकार कर दिया. यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया. इसके बाद रूबी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई.

रूबी के मोबाइल फोन में कैद था कत्ल का सबूत

इसके साथ ही रूबी के मोबाइल फोन की जांच की गई, तो पूरा सच सामने आ गया. मोबाइल से राहुल की जिंदा हालत की तस्वीरें मिलीं, जिनमें वह वही टी-शर्ट पहने हुए था, जो बाद में मौके से बरामद हुई थी. तस्वीरों में उसकी बांह पर 'राहुल' नाम का टैटू भी साफ दिखाई दे रहा था. इससे यह साफ हो गया कि रूबी अपने पति की मौत और गुमशुदगी को लेकर झूठ बोल रही थी.

राहुल की गैरहाजिरी में रूबी से मिलने पहुंचा गौरव

संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई के मुताबिक, पूछताछ में रूबी ने कबूल किया कि उसका अपने ही मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था. 18 और 19 नवंबर की दरम्यानी रात जब राहुल घर पर मौजूद नहीं था, तब रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया. इसी दौरान राहुल अचानक घर लौट आया. वो अपनी पत्नी को गैर मर्द गौरव के साथ देखकर आग बबूला हो गया.

कत्ल के बाद लाश को कटर मशीन से काट डाला

पुलिस के मुताबिक, राहुल ने रूबी के साथ मारपीट की और उसे बदनाम करने की धमकी दी. इसी से नाराज होकर रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर उसी रात लोहे की रॉड से हमला कर राहुल की हत्या कर दी. हत्या के अगले दिन बाजार से कटर मशीन लाई गई और घर के अंदर ही राहुल की लाश के टुकड़े कर दिए गए. इसके बाद लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया.

हत्याकांड के 6 दिन बाद गुमशुदगी का केस दर्ज

इस हत्याकांड के करीब छह दिन बाद 24 नवंबर को रूबी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, ताकि किसी को उस पर शक न हो. लेकिन जिस तरह से लाश के टुकड़े मिले, उसने न सिर्फ राहुल की पहचान उजागर कर दी, बल्कि रूबी की साजिश भी सामने आ गई. फिलहाल पुलिस ने रूबी और गौरव की निशानदेही पर हत्या और सबूत मिटाने में इस्तेमाल सामान बरामद कर लिए हैं.

sambhal police
संभल पुलिस की हिरासत में आरोपी पत्नी रूबी और उसका प्रेमी गौरव.

बीवी की बेवफाई ने जिंदगी को टुकड़ों में बदला

इसमें कटर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड और मोबाइल फोन शामिल है. पुलिस धड़ का हिस्सा और एक बांह बरामद कर चुकी है, लेकिन राहुल का सिर और बाकी के हाथ-पांव अब भी नहीं मिले हैं. आशंका है कि आरोपियों ने शव के बाकी हिस्सों को बुलंदशहर के रास्ते गंगा नदी में फेंक दिया, जो बहकर दूर चले गए. ये खौफनाक कत्ल की कहानी है, जहां बेवफाई ने जिंदगी को टुकड़ों में बदल दिया.

