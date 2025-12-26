scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद मर्डर: रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को सिर में गोली मारकर फरार हुए बदमाश

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े बदमाशों ने रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार को सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. मोटरसाइकिल सवार हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर CCTV फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में टीमें गठित की गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

Advertisement
X
हत्या की जांच में जुटी पुलिस (Photo: Screengrab)
हत्या की जांच में जुटी पुलिस (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिनदहाड़े हुई हत्या ने हड़कंप मचा दिया. लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड कर्मचारी योगेश कुमार की बदमाशों ने बेहद नजदीक से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना दिल्ली–सहारनपुर रोड पर उस वक्त हुई, जब योगेश कुमार किसी काम से बाहर जा रहे थे.

बदमाशों ने सिर से सटाकर मारी गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश अचानक मौके पर पहुंचे और बिना किसी कहासुनी के योगेश कुमार के सिर से सटाकर गोली मार दी. गोली चलने की आवाज से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तेज़ी से फरार हो गए.

सम्बंधित ख़बरें

गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी की दिनदहाड़े हत्या
pucc delhi pollution certificate
PUC का फर्जीवाड़ा, प्रतिबंधित बसों की एंट्री... हवा में जहर घोलते 'मौत के सौदागरों' का पर्दाफाश
Delhi-NCR pollution.
दिल्ली-NCR को जहरीली स्मॉग की चादर ने घेरा, आनंद विहार और ओखला में AQI 350 के पार
namo bharat train
नमो भारत ट्रेन में 'गंदी हरकत' करने वाले लड़का-लड़की पर FIR, वायरल वीडियो की जांच तेज
2026 में कहां करें प्रॉपर्टी में निवेश
2026 नोएडा-गाजियाबाद रियल एस्टेट के लिए क्यों है 'गोल्डन पीरियड',एक्सपर्ट्स ने बताया

वायुसेना से रिटायर्ड हुए थे मृतक

मृतक योगेश कुमार कुछ महीने पहले ही भारतीय वायुसेना से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. दिनदहाड़े व्यस्त सड़क पर हुई इस हत्या से स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय का माहौल है. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

Advertisement

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही लोनी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

मामले को लेकर एसीपी सिदार्थ गौतम ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement