गाजियाबाद मर्डर: रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को सिर में गोली मारकर फरार हुए बदमाश

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिनदहाड़े हुई हत्या ने हड़कंप मचा दिया. लोनी थाना क्षेत्र के अशोक विहार कॉलोनी में रहने वाले भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड कर्मचारी योगेश कुमार की बदमाशों ने बेहद नजदीक से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना दिल्ली–सहारनपुर रोड पर उस वक्त हुई, जब योगेश कुमार किसी काम से बाहर जा रहे थे.

बदमाशों ने सिर से सटाकर मारी गोली

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश अचानक मौके पर पहुंचे और बिना किसी कहासुनी के योगेश कुमार के सिर से सटाकर गोली मार दी. गोली चलने की आवाज से सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और राहगीरों में दहशत फैल गई. हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद तेज़ी से फरार हो गए.

वायुसेना से रिटायर्ड हुए थे मृतक

मृतक योगेश कुमार कुछ महीने पहले ही भारतीय वायुसेना से असिस्टेंट वारंट ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे. दिनदहाड़े व्यस्त सड़क पर हुई इस हत्या से स्थानीय लोगों में गुस्सा और भय का माहौल है. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं खुलेआम हो रही हैं, जिससे आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

हत्या की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही लोनी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

मामले को लेकर एसीपी सिदार्थ गौतम ने बताया कि शुरुआती जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.



