जिस नदी में जिंदगी खत्म करने पहुंची थी, वहां मगरमच्छ ने काट लिया, चीखें सुनकर दौड़े लोग, बचाई जान

कर्नाटक की एक नदी में बुधवार की रात कुछ ऐसा हुआ, जिसने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया. एक महिला ने अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से नदी में छलांग लगा दी थी. वह पानी में थी, तभी एक मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया. मगरमच्छ के काटने से महिला दर्द में चीखने लगी. उसकी आवाज पास के एक लॉज तक पहुंची. वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी और फिर पुलिसकर्मी स्थानीय लोगों के साथ नदी की तरफ दौड़े. लोगों ने मिलकर महिला को पानी से बाहर निकाला. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत ठीक बताई गई.

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यह मामला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित कुक्के सुब्रह्मण्य का है. यहां कुमारधारा नदी के पुल के पास बुधवार रात यह घटना हुई. महिला अपनी कुछ परेशानियों की वजह से तनाव में थी. इसी वजह से उसने नदी में छलांग लगा दी. वह पानी में थी, तभी एक मगरमच्छ ने उसे काट लिया.

मगरमच्छ के हमले के बाद महिला जोर-जोर से चीखने लगी. पास के एक लॉज में मौजूद कर्मचारियों ने उसकी आवाज सुनी. उन्होंने तुरंत सुब्रह्मण्य पुलिस को जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से महिला को नदी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे पास के अस्पताल ले जाया गया.

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पुलिस के मुताबिक, मगरमच्छ के काटने से महिला को मामूली चोटें आई थीं. अस्पताल में उसका इलाज किया गया. इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया. महिला की काउंसलिंग भी कराई गई और फिर उसे परिवार के साथ घर भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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महिला निजी परेशानियों से गुजर रही थी और उस वक्त उसे मदद की जरूरत थी. कई बार किसी इंसान की परेशानी बाहर से दिखाई नहीं देती. वह किस तकलीफ से गुजर रहा है, यह उसके आसपास के लोगों को भी पता नहीं होता. ऐसे में किसी की बात सुनना, उसे अकेला न छोड़ना और जरूरत पड़ने पर सही मदद तक पहुंचाना बहुत जरूरी है.

अगर कोई व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाने की बात करे या बहुत ज्यादा निराश दिखाई दे, तो उसकी बात को गंभीरता से लें. उसे डांटने या शर्मिंदा करने के बजाय भरोसे के साथ सुनें. परिवार, डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेने में उसका साथ दें.

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