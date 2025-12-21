scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

J&K में बदलेगा मौसम... भारी बर्फबारी की संभावना, CM उमर अब्दुल्ला ने प्रशासन को किया अलर्ट

मौसम विभाग ने आज से जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपरीत मौसम से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दोनों संभागों कश्मीर और जम्मू के अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता सड़क, बिजली और पेयजल आपूर्ति रहेगी.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला. (Photo: PTI)
जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला. (Photo: PTI)

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में संभावित भारी बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाली बारिश और बर्फबारी से न केवल वायु प्रदूषण कम होगा, बल्कि विंटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा. मौसम विभाग ने 21 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना जताई है.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजनों में शीतकालीन तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि घाटी के सभी जिलों और जम्मू के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं. हालांकि, इन व्यवस्थाओं की वास्तविक परीक्षा रविवार से शुरू होने वाली बर्फबारी के दौरान ही होगी.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लंबे समय से पड़े सूखे के कारण क्षेत्र बर्फबारी का इंतजार कर रहा था. उन्होंने स्वीकार किया कि बर्फ के चलते कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन इसके फायदे ज्यादा हैं. उनके अनुसार बर्फबारी से हवा साफ होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और टूरिज्म सीजन की शुरुआत होगी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासन की प्राथमिकता तीन बुनियादी सेवाओं पर रहेगी- सड़कें, बिजली और पेयजल.

सम्बंधित ख़बरें

जम्मू में बच्चों से भरी बस पलटी (Photo: Screengrab)
जम्मू में पिकनिक से लौटते वक्त बच्चों की बस पलटी, 35 घायल
The Ratle Hydroelectric Project, under construction on the Chenab River in Kishtwar district of Jammu and Kashmir, is a project of national importance
'खतरे में रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा! 29 कर्मियों के टेरर लिंक', J&K पुलिस ने दी वॉर्निंग 
Nitish Kumar hijab controversy now reaches Jammu and Kashmir
गरमाया हिजाब विवाद, CM नीतीश के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन
Nitish Kumar hijab controversy in Kashmir valley
हिजाब विवाद को लेकर कश्मीर में CM नीतीश का विरोध, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
शिमला और मनाली नहीं, 2025 में इन शहरों में सबसे ज्यादा घूमने पहुंचे लोग
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सामने आ रहा असली चेहरा', हिजाब विवाद पर उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार को घेरा, महबूबा मुफ्ती पर भी किया तंज

उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के सुचारू रहने से ही लोगों की आवाजाही, अस्पतालों तक पहुंच और दैनिक जीवन सामान्य रह सकता है. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि बर्फबारी से पहले मशीनरी और मानव संसाधनों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ट्रांसफॉर्मर ऑयल की उपलब्धता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए और चोरी पर सख्ती से रोक लगाने को कहा. स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने सीमित संख्या में 4x4 एंबुलेंस की उपलब्धता का जिक्र करते हुए संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया.

शहरी क्षेत्रों, खासकर श्रीनगर में जलभराव की समस्या को देखते हुए, उन्होंने संवेदनशील इलाकों में पहले से डी-वॉटरिंग पंप लगाने के निर्देश दिए. साथ ही, खराब मौसम के दौरान श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया. मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement