दिल्ली-पंजाब में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी... बदलने वाला है मौसम का मिजाज

देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा पूर्वानुमान में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

1 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा. हवाओं की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान है.

दिल्ली-NCR में भी मौसम का मिजाज बदलने वाला है. आज रात से ही गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है. राजधानी में अधिकतम तापमान 21°C से 23°C के बीच दर्ज किया जा सकता है.

1 फरवरी को दिल्ली का मौसम

1 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान बादलों से घिरा रहेगा. सुबह से दोपहर तक गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं, दोपहर से शाम तक बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 17°C से 19°C और न्यूनतम तापमान 10°C से 12°C के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी अधिक (3.1°C से 5.0°C) और अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहेगा.

मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 1 फरवरी को बारिश की संभावना जताई है. इसके अलावा IMD ने घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की है. आने वाले दिनों में बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है. इससे विजिबिलिटी पर असर देखने को मिल सकता है.

