Weather Update: कहीं शीतलहर का ‘टॉर्चर’ तो कहीं बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम

पहाड़ एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढकने वाले हैं. हिमालय में बर्फ बरसने की संभावना है. IMD के मुताबिक, भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम फिर से करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 5-6 फरवरी और फिर 9-10 फरवरी को अलग-अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. ऐसे में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक जाएंगे.

IMD के मुताबिक, 05 फरवरी की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित करने की संभावना है. वहीं, 08 फरवरी की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा.

पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं?

पश्चिमी विक्षोभ Mediterranean Sea (भूमध्य सागर) के इलाके से आने वाला मौसमी सिस्टम है. ये सर्दियों में उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्र में बारिश एवं बर्फबारी लाते हैं. ये हवाओं के साथ नमी लेकर आते हैं, जिससे पहाड़ों पर बर्फ गिरती है और मैदानी इलाकों में बारिश होती है. अभी दो ऐसे विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनके कारण मौसम में यह बदलाव आ रहा है.

कब और कहां होगी बारिश-बर्फबारी?

5 और 6 फरवरी: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी हो सकती है. ऊंचे इलाकों में अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है.

9 और 10 फरवरी: फिर से एक नया विक्षोभ प्रभाव डालेगा. जिससे 9-10 फरवरी को भी इसी तरह की बारिश और बर्फबारी संभव है.

IMD Weather Warning !



Under the influence of two Western Disturbances, isolated to scattered rainfall/snowfall is likely over the Western Himalayan Region on 5–6 Feb and 9–10 Feb. Stay alert and plan accordingly.#IMDWeatherWarning #WesternDisturbance #HimalayanWeather… pic.twitter.com/PhYLB3x7kW — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 4, 2026

बता दें कि यह गतिविधि मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों तक सीमित रहेगी, लेकिन इससे मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ सकती है. वहीं, पहाड़ी रास्तों पर बर्फ जमा होने से सड़कें बंद हो सकती हैं. मनाली-लेह हाईवे, शिमला-किन्नौर, या उत्तराखंड के कई दर्रे प्रभावित हो सकते हैं. बर्फबारी के बाद तापमान और गिर सकता है. सुबह-शाम बहुत ठंड महसूस होगी.

अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर और यूपी के कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे छाया रह सकता है. तापमान की बात करें तो दिल्ली में न्यूनतम पारा 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.





