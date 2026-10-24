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हैदराबाद एयरपोर्ट पर 1.56 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त, कपड़ों के बीच छिपाकर मलेशिया ले जा रहे थे दो यात्री, गिरफ्तार

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मलेशिया जा रहे दो यात्रियों के पास से करीब 1.56 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की है.

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हैदराबाद एयरपोर्ट पर DRI ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है
हैदराबाद एयरपोर्ट पर DRI ने दो यात्रियों को गिरफ्तार किया है

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने विदेशी मुद्रा की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. DRI ने मलेशिया जा रहे दो यात्रियों के पास से करीब 1.56 करोड़ रुपये की विदेशी करेंसी बरामद की है. दोनों यात्रियों ने अपने ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच काले प्लास्टिक कवर में विदेशी मुद्रा छिपा रखी थी. अधिकारियों ने करेंसी जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

तेलंगाना के हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने दो यात्रियों के पास से करीब 1.56 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की है. यह कार्रवाई 22 और 23 अक्टूबर 2026 को खुफिया जानकारी के आधार पर की गई. दोनों यात्री हैदराबाद से मलेशिया के कुआलालंपुर जाने की तैयारी में थे. DRI ने दोनों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच छिपाई थी विदेशी करेंसी

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DRI अधिकारियों के मुताबिक, 22 अक्टूबर को एक भारतीय पुरुष यात्री एयरएशिया की फ्लाइट AK-68 से हैदराबाद से कुआलालंपुर जाने वाला था. खुफिया सूचना के आधार पर अधिकारियों ने उसे एयरपोर्ट पर रोका और उसके केबिन बैगेज की तलाशी ली. तलाशी के दौरान उसके ट्रॉली बैग से 66,600 अमेरिकी डॉलर, 3,773 मलेशियाई रिंगिट और दो सिंगापुर डॉलर बरामद हुए. भारतीय मुद्रा में इनकी कुल कीमत करीब 63.62 लाख रुपये आंकी गई है. यात्री ने यह विदेशी मुद्रा ट्रॉली बैग में रखे कपड़ों के बीच एक काले प्लास्टिक कवर में छिपाई थी.

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पूछताछ में महिला यात्री का भी हुआ खुलासा

DRI अधिकारियों ने जब पुरुष यात्री से शुरुआती पूछताछ की तो पता चला कि उसी फ्लाइट से एक महिला यात्री भी सफर करने वाली थी. हालांकि, महिला की टिकट अलग पीएनआर (PNR) पर बुक थी. इस जानकारी के बाद अधिकारियों ने महिला यात्री की पहचान कर उसे भी रोक लिया. उसके केबिन बैगेज की तलाशी लेने पर 97,600 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए. इनकी कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 91.94 लाख रुपये बताई गई है.

महिला यात्री ने भी विदेशी मुद्रा को अपने ट्रॉली बैग में कपड़ों के बीच इसी तरह छिपाकर रखा था.

दोनों यात्री नहीं दिखा सके विदेशी मुद्रा के दस्तावेज

DRI के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों यात्री विदेशी मुद्रा को वैध तरीके से हासिल करने और अपने साथ ले जाने से संबंधित दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इसके बाद अधिकारियों ने दोनों यात्रियों से बरामद पूरी विदेशी मुद्रा जब्त कर ली. जब्त करेंसी में कुल 1,64,200 अमेरिकी डॉलर, 3,773 मलेशियाई रिंगिट और दो सिंगापुर डॉलर शामिल हैं. DRI ने विदेशी मुद्रा के साथ उसे छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए ट्रॉली बैग भी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (Customs Act, 1962) के प्रावधानों के तहत जब्त किए हैं.
दोनों यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल DRI मामले की आगे की जांच कर रही है.

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