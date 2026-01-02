scorecardresearch
 
'गौरव गोगोई और उनके परिवार के PAK से संबंध...', असम CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की जल्द सबूत सामने लाने का दावा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से संबंधों का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में जनता के सामने ठोस सबूत पेश किए जाएंगे. गौरव गोगोई ने आरोपों को खारिज कर दिया है.

पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर असम सीएम का बड़ा बयान (Photo: PTI)
पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर असम सीएम का बड़ा बयान (Photo: PTI)

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई पर पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर एक बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही जनता के सामने ठोस सबूत पेश करेंगे.

जब मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल बीजेपी के एक वीडियो और ‘पैजान’ शब्द के संदर्भ में सवाल किया गया, जो सीधे तौर पर गौरव गोगोई से जुड़ा माना जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों से उन्हें कोई परिचय नहीं है. हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौरव गोगोई और उनके परिवार के पाकिस्तान से संबंध जरूर मौजूद हैं.

हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी दोहराया कि वे पहले भी गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से उनके कथित संबंधों को लेकर आरोप लगा चुके हैं. इसके बाद इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पिछले साल सितंबर में सौंपी थी.

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जांच एजेंसी ने ऐसे तथ्यों का पता लगाया है जो देश की संप्रभुता से जुड़े गंभीर सवाल उठाते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही इस मामले को किसी केंद्रीय एजेंसी के हवाले किया जाएगा ताकि उचित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.

दूसरी ओर, गौरव गोगोई ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के आरोप “घटिया फिल्म” जैसे हैं, जिन्हें असम की जनता समझ चुकी है. उनका दावा है कि इस तरह के आरोपों का जनता पर कोई असर नहीं होगा.

असम की राजनीति में गरमागरम बहस को जन्म देने वाले इस मामले पर अब लोग बड़ी रुचि से आगे की जांच और खुलासे का इंतजार कर रहे हैं.

