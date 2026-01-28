पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी, मनाली से औली तक शानदार नजारे... देखें वीडियो

पहाड़ों में आज भी बर्फबारी जारी है. केदारनाथ धाम में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है. उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जम्मु-कश्मीर में भारी बर्फबारी देखी जा रही है. पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे है. उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में मंगलवार से शुरू हुई बर्फबारी बुधवार को भी जारी है.

और पढ़ें

पहले से जमी बर्फ के ऊपर नई मोटी परत बिछ गई है. सड़कें, मकान, पेड़-पौधे सब बर्फ की आगोश में आ गए हैं. औली की वादियां झमाझम बर्फबारी से बेहद खूबसूरत दिखाई देने लगी हैं.

लोग लंबे समय से पहाड़ों पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे. उत्तराखंड के निचले इलाकों में बारिश हो रही है, वहीं औली, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी जारी है. ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है. पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं. हालांकि भारी बर्फबारी के कारण कई बार पर्यटकों को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है.

मनाली सहित तमाम इलाकों में बर्फबारी से खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे हैं. ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बर्फ गिर रही है. पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बीते कुछ दिनों में मनाली में बर्फबारी के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिली थी. इसके बावजूद पर्यटकों का जोश कम नहीं हुआ है और लोग बर्फबारी का आनंद लेने पहुंच रहे हैं.

---- समाप्त ----