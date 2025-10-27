Chhath Puja Wishes: छठी मैया की शक्ति है अपार..., छठ महापर्व पर शेयर कीजिए ये शुभकामना संदेश

- छठी मैया की शक्ति अपार है,

उन्हीं के आशीर्वाद से होता उद्धार है.

शुद्ध मन से करो पूजा घाट पर जाकर,

जीवन में खुशियों का होता संचार है.

Happy Chhath Puja 2025

- सूर्य देव को अर्घ्य देकर मनाएं ये पर्व,

शक्ति और समर्पण से भरे हर मन,

मिले जीवन में नई उमंग और ऊर्जा,

छठ पूजा की शुभकामनाएं!

- उगते सूर्य को नमन करे ये सारा जहां,

भक्ति और विश्वास से झुके हर माथा,

छठ मइया करें सबका कल्याण.

छठ पूजा की शुभकामनाएं



- व्रती करें श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना,

छठी मइया का आशीर्वाद लाए जीवन में सुख-शांति,

खुशियों से भरा रहेगा आपका हर दिन.

Happy Chhath Puja 2025

- गेहूं का ठेकुआ, चावल के लड्डू,

खीर, अन्नानास, नींबू और कद्दू,

छठी मैया करे आपकी हर मनोकामना पूरी.

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

- मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज के लाली,

जिंदगी में आए खुशियों की बहार,

शुभ हो छठ का त्योहार

Happy Chhath Puja 2025

- ये प्रसाद नहीं, माटी में घुला श्रम और विश्वास है,

ठेकुआ की हर मिठास में, तेरी ही ये आस है.

जीवन के रिश्तों को प्यार घोल दो मैया,

यही अरदास लेकर खड़ी, जब तक तन में सांस है

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

- छठ मैया आशीर्वाद दे इतना

कि हर जगह आपका नाम हो

दिन दुगुना-रात चौगुना काम हो

घर और समाज में आप करें राज

ये कामना है मेरी आपके लिए आज

छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं

---- समाप्त ----