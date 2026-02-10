scorecardresearch
 
'एक दिन के लिए वहां बैठा दो, पावर समझा दूंगा...', लोकसभा में जब पीठासीन से बोले बेनीवाल

संसद के हंगामेदार बजट सत्र में मंगलवार को कार्यवाही के दौरान कुछ हल्के-फुल्के पल भी देखने को मिले. हनुमान बेनीवाल जब बजट पर बोल रहे थे, तब कई बार ऐसे मौके आए.

हनुमान बेनीवाल ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा (Photo: Screenshot)
लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राजस्थान के नागौर से सांसद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी बात रखी. हनुमान बेनीवाल ने बजट स्पीच में राजस्थान का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाया और पेपर लीक को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा किया. हनुमान बेनीवाल जब बोल रहे थे, तब कई बार ऐसे मौके आए, जब पीठासीन से लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों तक, सभी ठहाके लगाते नजर आए.

बजट पर चर्चा के दौरान पीठासीन जगदंबिका पाल ने जब हनुमान बेनीवाल का नाम लिया, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और यूपी के नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर ने उनकी चुटकी ले ली. एडवोकेट चंद्रशेखर ने पीठासीन से कहा कि सर कम बुलवाना आज इनको. एडवोकेट चंद्रशेखर की बात पर पीठासीन जगदंबिका पाल भी हंस पड़े. हनुमान बेनीवाल ने इसके बाद बोलना शुरू किया.

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बजट में राजस्थान का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि प्रदेश ने इनको इस बार भी अच्छी सीटें दी हैं और पहले 25 में 25 सीटें दी थीं. उन्होंने कहा कि किसानों और जवानों पर लाठीचार्ज हो रहे हैं. प्रधानमत्री कौशल केंद्र चल रहे हैं, वहां कुछ नहीं है. बेनीवाल ने कहा कि ये योजना वैसे ही चल रही है. इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है. किसी ने अपने घर में ही ये केंद्र खोल दिया है तो किसी ने बस बोर्ड लगा दिया है.

उन्होंने कहा कि एसएससी जैसी परीक्षाओं में सारे पेपर ही आउट हो रहे हैं. नीट के पेपर भी आउट हो रहे हैं. नौजवान कैसे भरोसा करे. जगदंबिका पाल ने इस पर उन्हें टोकते हुए कहा कि ये राज्य का विषय है. इस पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप सभापति हो, लेकिन वहां (चेयर पर) बैठे हो, तो लोग स्पीकर ही समझते हैं. उन्होंने पीठासीन से कहा कि आप एक दिन के लिए मुझे बैठा दीजिए वहां (चेयर पर), पावर आपको समझा दूंगा.

हनुमान बेनीवाल ने इसके बाद कहा कि लोग कहते हैं निशिकांत दुबे के काम हो रहे हैं. हमारा भी काम करो कुछ निशिकांत दुबे की तरह. इस पर पीठासीन ने कहा कि आप भी आ जाइए निशिकांत जी के साथ. आपका भी काम हो जाएगा. निशिकांत दुबे ने कहा कि इधर ही आ जाइए. इसके जवाब में बेनीवाल ने कहा कि हम आ जाएंगे उधर, तो आप दिक्कत में जाओगे. बेनीवाल ने जगदंबिका पाल के एक दिन का सीएम बनने की घटना और उनके जीवन पर बनी फिल्म का भी उल्लेख किया.

