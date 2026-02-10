'अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है...', अखिलेश यादव ने ट्रेड डील पर सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार और इसकी अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को जमकर घेरा. बजट पर चर्चा के दौरान अपने भाषण में अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला.

और पढ़ें

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत में पहले वक्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी शशि थरूर बोल रहे थे, काफी आंकड़े गिनाए. उन्होंने कहा कि उसी से मिलते-जुलते आंकड़े मेरे पास भी हैं. उन्होंने कहा कि बजट आने से पहले और बजट आने के बाद पूरे देश में अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बात चल रही थी. अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की ओर से ये दावे किए गए कि हमने दुनिया में कई देशों के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली है.

उन्होंने तंज करते हुए कहा कि उनसे ये जानना चाहूंगा कि दुनिया में अभी कितने देश बचे हैं जिनसे आप अभी फ्री ट्रेड डील नहीं कर पाए हैं. अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ देश तो होंगे न, जिनसे आप फ्री ट्रेड डील करना चाहते होंगे. उन्होंने कहा कि कुछ लोग रुपये को लेकर बड़ी बातें किया करते थे, उम्र पर सवाल उठाते थे. इस डील (अमेरिका से ट्रेड डील) के बाद रुपया कहां जाएगा.

Advertisement

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यही डील करनी थी, तो पहले ही क्यों नहीं कर ली गई. ये डील नहीं, ढील हुई है अमेरिका के साथ. उन्होंने कहा कि देश जानना चाहता है कि 18 बड़ा है या जीरो. बजट पहले बना या पहले डील हुई. अखिलेश यादव ने कहा कि इस डील के बाद हमारे किसानों का हाल क्या होगा. जब सब कुछ विदेश से ही आएगा, किसान क्या उगाएगा और क्या बेच पाएगा.

उन्होंने कहा कि क्या कारण हैं कि एफडीआई में लगातार कमी आ रही है. रुपये के मूल्य में डॉलर के मुकाबले क्यों लगातार गिरावट आ रही है. अखिलेश यादव ने कहा कि इस डील और ढील के बाद हमारा रुपया कहां होगा, सरकार ये जरूर बताए. उन्होंने सोने के बढ़ते भाव, महंगाई और किसानों की स्थिति को लेकर भी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आय दोगुनी करने की बात कही गई थी. सरकार ने एग्री इंफ्रा, मंडिया तैयार करने की बात कही थी.

प्रधान संसदीय क्षेत्र में तोड़ी गई राजमाता की मूर्ति- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को आज भी एमएसपी की कानूनी गारंटी सरकार नहीं दे पाई है. सरकार हर्टिकल्चर क्रॉप्स और दुग्ध उत्पादन के आंकड़े गिनाती है. एमएसपी की गारंटी कब देंगे. उन्होंने कहा कि अगर किसान को लाभ नहीं मिलेगा, वह अपना घर कैसे चलाएगा, बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, बेटियों को विदा कैसे करेगा. अखिलेश यादव ने कहा कि आज सोने के भाव कहां पहुंच गए. पहले गरीब सोचता था कि बिटिया की विदाई में सोने का कुछ दे देंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'हे भगवान! वित्त मंत्री राम जी को नहीं जानतीं', अखिलेश ने कसा तंज, लोकसभा में सरकार पर जमकर बरसे

उन्होंने कहा कि यही सरकार चलती रही तो चांदी दूर, लोहे पर पीतल का पानी चढ़ाकर भी किसान बेटी की विदाई नहीं कर पाएगा. अखिलेश यादव ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश से आता हूं, जहां प्रधान संसदीय क्षेत्र है. राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति थी वहां, उसे बुलडोजर से तोड़वा दिया गया. उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका घाट सदियों से हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रही, वहां बुलडोजर से केवल एक नहीं, गिनती करेंगे तो लगभग सौ मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है.

यह भी पढ़ें: 'उनकी फकीरी के चक्कर में पूरा देश फकीर...', JMM सांसद का PM पर तंज

नेपाल नरेश का गिफ्ट किया घंटा भी चोरी- अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि जो घंटा बजता था, नेपाल नरेश ने गिफ्ट किया था, वह घंटा भी लापता है. उन्होंने कहा कि गंगा को लेकर हमारे कानों में अभी भी वो बातें गूंजती हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है. 11 साल से मां गंगा बह रही हैं. वह आज किस हालत में हैं. कोई कह रहा था कि गंगा बहेंगी तो अब दूर तक जाएंगी. अखिलेश ने तंज करते हुए कहा कि वो ये नहीं जानते कि कभी कभी उल्टी गंगा भी बहती है. उल्टी गंगा बहेंगी तो यूपी तक आते आते साफ हो जाएंगे. हजारों किलोमीटर मेट्रो चलाने की बात कही जा रही है. एक प्रधान संसदीय क्षेत्र में ही मेट्रो लाइन क्यों नहीं बिछा पाए.



---- समाप्त ----