'सात साल में बहुत कुछ बदला, नहीं बदले तो मोदी', ग्रैमी अवॉर्ड विनर ने पूछा PM का सीक्रेट

ग्रैमी अवॉर्ड विनर म्यूजिशियन रिकी केज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सात साल में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन पीएम मोदी आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 7 साल पहले थे. उन्होंने इसे 7 ईयर चैलेंज का नाम देते हुए दो फोटो शेयर किए.

एक फोटो पर लिखा कि पहली फोटो साल 2015 की है जब मैंने अपना पहला ग्रैमी जीता था. जबकि दूसरी फोटो साल 2022 की जब मैंने दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है.

रिकी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद भी वैसे ही दिखते हैं जैसे 2015 में दिखते थे. उन्होंने कहा कि इस बीच मेरी उम्र बढ़ गई है. लेकिन पीएम मोदी नहीं बदले हैं.

7 year challenge!!

Pic 1: 2015 when I won my 1st Grammy

Pic 2: 2022 when I won 2nd Grammy

Hon'ble PM @narendramodi ji looks EXACTLY the same.. but I have aged a lot :-) hahahaha.

What is your secret sir?? @PMOIndia pic.twitter.com/X8Aw479rDX