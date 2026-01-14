Aaj ka Rashifal 15 जनवरी 2026: मकर संक्रांति पर मिथुन राशि वाले हर क्षेत्र में करेंगे अच्छा प्रदर्शन, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: व्यवस्था और अनुशासन से बनेंगे काम
मेष राशि के जातकों के लिए आज का समय साधारण रूप से असरकारक रहने वाला है. आपको अपनी व्यवस्था और कार्यप्रणाली में विश्वास बनाए रखना होगा. कार्य-व्यापार के क्षेत्र में विशेष सावधानी बरतें और अनुशासन का पालन करें. यात्रा के दौरान आपको सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके. परिवार के लोगों के साथ मुलाकात और बातचीत का दौर जारी रहेगा. निजी मामलों में आप पहले से बेहतर स्थिति में रहेंगे. परिजनों की मदद से आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को आसानी से साध सकेंगे.
शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: ऐप्पल रेड
आज का उपाय: जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अपने वचनों पर अडिग रहें.
वृष: सहकारिता और मिठास से बढ़ेगी साख
वृष राशि के लोगों में आज सबको साथ लेकर चलने और साजीदारी बढ़ाने का भाव रहेगा. आप अपनी सहजता और सहयोग की भावना से उद्योग-व्यापार को नई गति देंगे. आर्थिक मोर्चे पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी. आपका पूरा ध्यान अपने लक्ष्यों पर रहेगा और परिवार में शुभता का माहौल बना रहेगा. अपनों के सहयोग से जटिल कार्य भी पूरे होंगे. नीति-नियमों का पालन करें और फिलहाल कोई बड़ी पहल करने से बचें. वाणी और व्यवहार में मिठास रखने से आपके काम आसानी से निकलेंगे.
शुभ अंक: 6, 8 और 9
शुभ रंग: क्रीम कलर
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और कार्यक्षेत्र में पूरी सतर्कता रखें.
मिथुन: मेहनत और धैर्य से संवरेगा कारोबार
मिथुन राशि के जातक आज करियर और कारोबार में किसी भी प्रकार की जिद या जल्दबाजी से बचें. चर्चा और संवाद के दौरान धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है. अपने समकक्षों के साथ तालमेल बिठाकर चलें. आपकी मेहनत से कार्य-व्यापार की स्थितियां संवरेंगी. आप परिस्थितियों को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. सेवाक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे. साझीदारी को मजबूती मिलेगी और कार्ययोजनाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी.
शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8
शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की आराधना करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. कार्य के प्रति कर्मठ बनें.
कर्क: मित्रों का साथ और पेशेवर सक्रियता
कर्क राशि के जातकों को आज अपनों के साथ संवाद में आदर और विश्वास बनाए रखना चाहिए. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी और आपका साहस-पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों में सहजता बनी रहेगी और आज आपके लिए अनुकूलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा. मित्रों के साथ यादगार समय बिताने के अवसर मिलेंगे. भ्रमण और मनोरंजन के योग भी बन रहे हैं. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा. आधुनिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए पेशेवर मामलों में पूरी सक्रियता दिखाएं.
शुभ अंक: 2, 3, 6 और 8
शुभ रंग: भगवा
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान दें. अपने दिए हुए वचनों को निभाएं.
सिंह: प्रबंधन और बड़ों का सानिध्य
सिंह राशि के जातकों को आज अपने पारिवारिक संबंधों का सम्मान करना चाहिए. कार्य-व्यापार में आपका प्रबंधन पक्ष काफी मजबूत रहेगा और आपको अपेक्षित परिणाम मिलेंगे. अपनों से जरूरी बात साझा करने के लिए आज अच्छा दिन है. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी. बड़ों की बातों को ध्यान से सुनें और किसी भी स्थिति में अतिउत्साह में न आएं. पैतृक पक्ष से आपको पूरा सहयोग मिलेगा. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा और आप अपनी निजी गतिविधियों में सक्रिय रुचि लेंगे.
शुभ अंक: 1, 3 और 5
शुभ रंग: गेरुआ
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और अहंकार से दूरी बनाए रखें.
कन्या: साहस और सामाजिक सक्रियता में वृद्धि
कन्या राशि के जातक आज साहसिक कार्यों में आगे रहेंगे. आपकी पहल और पराक्रम से कार्य विस्तार की योजनाओं को गति मिलेगी. वाणिज्यिक यात्राएं सफल रहेंगी और वाद-संवाद में आपका पक्ष मजबूत रहेगा. आलस्य का पूरी तरह त्याग करें और व्यर्थ की चर्चाओं में समय बर्बाद न करें. कामकाजी स्थिति में सुधार होगा और आपके साहस से लोग प्रभावित होंगे. सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. अनुभव और योग्यता का आपको पूरा लाभ मिलेगा, जिससे प्रेम-स्नेह के मामले भी मजबूत होंगे.
शुभ अंक: 3, 5, 6 और 8
शुभ रंग: खाकी
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं और सत्संग या प्रवचन सुनें.
तुला: खुशियों का आगमन और अतिथि सत्कार
तुला राशि के जातकों के घर में आज खुशियों का आगमन बना रहेगा. आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे. निजी और पारंपरिक विषयों पर आपका फोकस बढ़ेगा. आपको आज कहीं से आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा और आप एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाएंगे. घर में अतिथियों के आने से हर्ष और आनंद बढ़ेगा. रक्त संबंधों को बल मिलेगा और आप अपने श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से मन उत्साहित रहेगा और आपसी भरोसा बढ़ेगा.
शुभ अंक: 3, 6 और 8
शुभ रंग: कांसे के समान (ब्रॉन्ज)
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अपनी साज-सज्जा का ध्यान रखें.
वृश्चिक: सफलता और संस्कारों पर रहेगा जोर
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज सफलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहने वाला है. रिश्तों को संवारने पर आपका विशेष जोर रहेगा. अच्छे परिणामों से आपका मन उत्साहित रहेगा और आप अपने संस्कारों को महत्व देंगे. नीति-रीति का पालन करते हुए आप अपने जीवनस्तर को ऊंचा उठाएंगे. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिन उत्तम है. व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनी रहेगी. नवाचार पर ध्यान दें, इससे आपकी स्मरण शक्ति और कार्यक्षमता को बल मिलेगा.
शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: सिंदूरी लाल
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान दें. सृजनात्मक कार्यों में अपनी रुचि बनाए रखें.
धनु: लेनदेन में सावधानी और नियमों का पालन
धनु राशि के जातकों को आज आवश्यक कार्यों में ढिलाई या लापरवाही बरतने से बचना चाहिए. विशेष रूप से लेनदेन और वित्तीय मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. शाम के बाद समय आपके लिए सकारात्मक होगा. दूर देश की यात्रा के योग बन रहे हैं. रिश्तों के प्रति संवेदनशील रहें और करीबियों का सहयोग लेते रहें. व्यावसायिक गलतियां करने से बचें और किसी भी प्रकार के बहस-विवाद में न उलझें. व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना आपके हित में होगा.
शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: स्वर्णिम (गोल्डन)
आज का उपाय: जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. स्वभाव में विनम्रता रखें.
मकर: करियर में दिशा और साख में वृद्धि
मकर राशि के जातकों के कार्य-व्यापार और करियर को आज सही दिशा मिलेगी. आर्थिक मामलों में तेजी आएगी और समाज में आपकी साख बढ़ेगी. अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं. सोच-विचार कर निर्णय लेना और सबको साथ लेकर चलना आपके लिए फलदायी होगा. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएं. साझेदारी के कार्यों में आपको इच्छित उपलब्धियां मिल सकती हैं. उद्योग-व्यापार में अपना रूटीन बनाए रखें और मन से किसी भी प्रकार की आशंका को दूर करें.
शुभ अंक: 6, 8, 9
शुभ रंग: पीतांबरी (पीला)
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.
कुंभ: प्रशासनिक सफलता और मान-सम्मान
कुंभ राशि के जातक आज प्रशासनिक विषयों में सफल होंगे. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है. आपको आज कुछ आकर्षक और लाभकारी प्रस्ताव मिल सकते हैं. करियर और कारोबार में शुभता बनी रहेगी. प्रबंधन पक्ष मजबूत रहेगा और आप लाभकारी योजनाओं पर अमल करेंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. कार्य विस्तार पर आपका जोर रहेगा और लेनदेन के मामलों में आप पहल करेंगे. चर्चा और संवाद के माध्यम से आप जटिल मसले सुलझाने में सफल रहेंगे.
शुभ अंक: 3, 6, 8
शुभ रंग: पीला
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. मन में उत्साह रखें.
मीन: भाग्योदय और लाभ में बढ़ोत्तरी
मीन राशि के जातकों के लिए आज भाग्योदय की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं. अधिकतर मामले आपके पक्ष में रहेंगे और सभी क्षेत्रों में लाभ की वृद्धि होगी. आपको बड़ों और वरिष्ठों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. परिवार के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. विभिन्न स्रोतों से आय बढ़ेगी और आपके पद-प्रभाव में भी वृद्धि होगी. आपकी योजनाओं को उचित समर्थन मिलेगा. पेशेवर वार्ताओं में आप सफल रहेंगे. विनय, विवेक और धर्म का पालन करना आपके लिए सुखद परिणाम लाएगा.
शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9
शुभ रंग: केशरिया (सफ्रॉन)
आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मीजी की पूजा करें. पीली वस्तुओं का दान और प्रयोग बढ़ाएं. अपने वादे पूरे करें.