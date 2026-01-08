पहाड़ों पर शून्य से नीचे पारा, नॉर्थ इंडिया में शीतलहर का कहर, जानें वीकेंड पर कैसा रहेगा मौसम

देशभर में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तरी मध्य प्रदेश में पारा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा. जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई इलाकों में तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. देश के कई हिस्सों में लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की वजह से ठंड का असर हर दिन और गहरा होता जा रहा है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 9 और 10 जनवरी को तमिलनाडु के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 10 जनवरी को केरल के कई हिस्सों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है.
घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट
IMD ने बताया कि 9 जनवरी को पंजाब, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. वहीं आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार समेत कई इलाकों में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.
इसके अलावा, 9 और 10 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कइ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है. वहीं, 11 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में भी शीतलहर का असर रहने की संभावना जताई गई है.
दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के आसपास 10 जनवरी की सुबह करीब 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफानी मौसम रहने की संभावना है. इसके बाद हवाओं की गति धीरे-धीरे कम होगी और दोपहर तक यह 40 से 60 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है. इसके अलावा, दक्षिण और उत्तरी तमिलनाडु तथा पुडुचेरी तटों के साथ और उससे दूर 35 से 45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है.