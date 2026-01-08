बंगाल की खाड़ी में डीप डिप्रेशन, इन इलाकों में बदलेगा मौसम! बारिश का भी अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर बना अवदाब (Depression) अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है. अगले 36 घंटों में इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना जताई है. मौसम विभाग (IMD) ने मुताबिक दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्यरेखीय हिंद महासागर में बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों में लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा, और अब यह डीप डिप्रेशन में बदल गया है.

IMD ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. आज 8 जनवरी 2026 को सुबह 5:30 बजे यह इसी क्षेत्र में केन्द्रित था, जिसका स्थान अक्षांश (latitude) 5.4°N और देशांतर (longitude) 85.3°E के पास दर्ज किया गया.

यह पोट्टुविल (श्रीलंका) से लगभग 420 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, बाट्टिकलोआ (श्रीलंका) से 470 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, हंबनटोटा (श्रीलंका) से 470 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 570 किमी दक्षिणपूर्व, करैकाल (पुडुचेरी) से 860 किमी दक्षिणपूर्व और चेन्नई (तमिलनाडु) से लगभग 1020 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व की दूरी पर स्थित था.

अगले 36 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए आगे बढ़ने और कल 9 जनवरी 2026 की शाम या रात के आसपास हंबनटोटा और कलमुनाई के बीच श्रीलंका के तट को पार करने की इसकी पूरी संभावना है.

तमिलनाडु में भारी बारिश

स्काईमेट वेदर के अनुसार, इस डिप्रेशन का प्रभाव काफी रहेगा. 9 से 11 जनवरी 2026 के बीच बारिश का दायरा और तीव्रता बढ़ने की संभावना है. पंबन, टोंडी, तूतीकोरिन (थूथुकुडी), नागरकोइल, कन्याकुमारी और आसपास के इलाके सबसे ज्यादा जोखिम में रह सकते हैं. इसके अलावा तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में मध्यम बारिश, जबकि केरल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.

इस दौरान समुद्र की स्थिति काफी खराब रह सकती है. तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश होने के आसार हैं. बता दें, 12 जनवरी से मौसम में फिर सुधार होने की संभावना जताई गई है.

