'मेरी बात मानते तो वहां नहीं होते...' जब जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान डेटा और एआई से लेकर यूएस डील और एपस्टीन फाइल्स तक, सरकार पर चुन-चुनकर वार किए. राहुल के संबोधन के दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ और पीठासीन के साथ तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली.

एक मौका ऐसा भी आया,जब राहुल गांधी पर भड़के पीठासीन ने उन्हें अपनी सलाह याद दिलाते हुए ये तक कह दिया कि मेरी सलाह मानते, तो आज वहां नहीं बैठे होते. आसन पर कभी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल थे.

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया कि भारत के एक दिग्गज बिजनेसमैन का नाम एपस्टीन फाइल्स में आया है. लेकिन वो जेल में नहीं हैं. उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. राहुल गांधी के आरोपों पर पीठासीन जगदंबिका पाल ने उन्हें निर्देश दिया कि वो सिर्फ उन मुद्दों पर बात करें जिनका ताल्लुक बजट से हो.

राहुल गांधी ने पीठासीन को कहा 'कांग्रेसी के पूर्व सदस्य'

पीठासीन के टोकने पर राहुल गांधी ने कहा, 'आप कांग्रेस के पूर्व सदस्य हैं, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल फेवर करूंगा और बैकआउट कर जाऊंगा. आप हमारी पार्टी के सदस्य रहे हैं, इसीलिए मैं आज बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं रहूंगा. इस पर जगदंबिका ने पूछा कि वो बार-बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि वो उनकी पार्टी के सदस्य रहे हैं.'

'आपने मेरी सलाह नहीं मानी...'

राहुल गांधी ने जगदंबिका पाल को बताया कि वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उनकी बात मानते हैं. राहुल गांधी की बात सुनकर पीठासीन ने कहा, 'आप अगर मेरी बात मानते तो वहां नहीं बैठे होते. आप वहां इसीलिए ही बैठे हैं क्योंकि आपने मेरी सलाह नहीं मानी. अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आपको सही ट्रैक में मुड़ जाना चाहिए, आपके पास अभी भी वक्त है.'

पीठासीन ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि आपने वादा किया था कि किसी मंत्री का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बार-बार नाम ले रहे हैं. एक बार आपने कहा कि नाम नहीं लूंगा, फिर ले रहे हैं. चेयर की रूलिंग की अवहेलना कर रहे हैं. ये विपक्ष के नेता का तरीका नहीं है. आपको यह पता होना चाहिए कि बजट पर क्या होना चाहिए. सदन जब अलग-अलग विषयों पर चर्चा होती है, तो क्या बोलना चाहिए, ये पता होना चाहिए.

पीठासीन ने राहुल गांधी से कहा, 'आपको बार-बार बोलने के लिए समय दिया जा रहा था, तब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं. आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कहेंगे बोलने नहीं दिया जा रहा है. चलिए खत्म करिए.'

