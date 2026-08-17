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'किसके दिमाग में नक्सल बैठा है, खुद सामने आ गया'... चिदंबरम पर बरसे सुधांशु त्रिवेदी

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर निशाना साधा है. बीते दिन चिदंबरम ने दिमागी नक्सल होने पर गर्व जताया था. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पीएम के बयान के तुरंत बाद यह सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा है.  

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सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम पर कसा तंज
सुधांशु त्रिवेदी ने चिदंबरम पर कसा तंज

पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' वाले बायन पर सियासत तेज हो गई है. कल कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. अब भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है.

सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि पीएम के बयान के मात्र 24 घंटे में ही यह सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल है. 

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बयान पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीते दिन चिदंबरम ने दिमागी नक्सल होने पर गर्व जताया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैरानी की बात है कि पीएम के बयान के तुरंत बाद यह सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा है और उन्हें इस पर गर्व भी है.  

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त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के 13 अप्रैल 2006 के एक बयान का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने उस समय नक्सलवाद को देश के सामने अब तक की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बताया था. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक पीएम मोदी की सरकार ने देश से नक्सलवाद की समस्या को खत्म किया है. 

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उन्होंने चिदंबरम पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ, मोदी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री को दिमागी नक्सल होने पर गर्व है. 
 
सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सवाल किया कि उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए वे पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की बात का समर्थन करते हैं या फिर अपने स्वघोषित दिमागी नक्सल का.

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