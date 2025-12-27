scorecardresearch
 
पत्नी के जान देने की कोशिश पर पति ने दी जान, दहेज प्रताड़ना का केस होने पर सास ने भी उठाया खौफनाक कदम

देश में दहेज प्रताड़ना का एक ऐसा मामला सामने आया है. जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. बेंगलुरु में एक महिला ने सुसाइड की कोशिश की. महिला ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसके बाद उसके पति ने नागपुर में सुसाइड कर लिया और सास ने भी जान देने की कोशिश की.

दहेज प्रताड़ना और दो परिवारों के टूटने का दर्दनाक मामला. (Photo: ITG)
दहेज प्रताड़ना और दो परिवारों के टूटने का दर्दनाक मामला सामने आया है. शुक्रवार की रात नागपुर के होटल रॉयल विला में एक 30 वर्षीय युवक और 60 वर्षीय महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की. जिसमें 30 वर्षीय युवक सूरज शिवान्ना की मौत हो गई. जबकि 60 वर्षीय जयंती रामकृष्ण अप्पा बच गई.

ये पूरा मामला बेंगलुरु का है. जहां सूरज और गनावी शादी के बाद साथ रहते थे. दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी. इस बीच गुरुवार को सूरज की पत्नी ने बेंगलुरु में आत्महत्या की कोशिश की. जिसके बाद युवती के परिजनों ने सूरज और उसके परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया और बेंगलुरु के स्थानीय पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाकर आंदोलन किया.

यह भी पढ़ें: 'गुड़ में दवा मिलाकर खिलाई', इंदौर में SDM के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

जांच में जुटी पुलिस 

इसी के डर से पति सूरज अपनी मां को लेकर नागपुर आ गया और नागपुर के होटल रॉयल विला में रुक गया. देर रात दोनों ने फांसी लगा लिया. जिसमें सूरज की जान चली गई. जबकि उसकी मां बच गई. होटल कर्मचारियों को इस बात की जब जानकारी मिली, तब मौके पर नागपुर की सोनेगाव पुलिस को बुलाया गया.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शादीशुदा महिला ने लगाई छत से छलांग, पति पर लगा उकसाने का आरोप

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स अस्पताल भेज दिया है. जबकि मां निजी अस्पताल में भर्ती है और स्वस्थ है. सोनेगाव थाने के सीनियर इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है. 

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
