scorecardresearch
 

Feedback

अलीगढ़: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शादीशुदा महिला ने लगाई छत से छलांग, पति पर लगा उकसाने का आरोप

अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना से परेशान विवाहिता अर्चना ने घर की छत से छलांग लगा दी. पति ने महिला को कूदने के लिए उकसाया और ससुराल पक्ष के लोग उसे रोकने के बजाय ताने मारते रहे. महिला गंभीर रूप से घायल है और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
छत से कूदी शादीशुदा महिला (Photo: Screengrab)
छत से कूदी शादीशुदा महिला (Photo: Screengrab)

अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव दौंकोली में दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना से परेशान विवाहिता अर्चना ने घर की छत से छलांग लगा दी. घटना के दौरान पति सोनू ने महिला को उकसाया और कहा कि कूद जाओ. ससुराल पक्ष के अन्य लोग रोकने के बजाय ताने मारते रहे और वीडियो बनाते रहे.

महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दहेज की मांग से परेशान होकर छत से कूदी महिला

सम्बंधित ख़बरें

wedding image
दहेज प्रताड़ना और पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर... तंग आकर महिला ने लगाई फांसी 
व‍िप‍िन के पक्ष में आए पुरुष अध‍िकारों से जुड़े ग्रुप्स (File photo)
क्या ग्रेटर नोएडा दहेज मौत केस का आरोपी बेगुनाह है? सोशल मीड‍िया के कई ग्रुप्स चला रहे कैंपेन 
Greater Noida
दहेज हत्या मामले में पति और सास गिरफ्तार 
Gul Fiza
विवाहिता को दहेज के लिए पिलाया तेजाब, इलाज के दौरान 17 दिन बाद मौत 
इंफोसिस में काम करती थी शिल्पा पंचांगमठ. (File Photo: ITG)
पति बेचता था पानीपुरी, पत्नी सॉफ्टवेयर इंजीनियर... बेंगलुरु में सामने आया दहेज कांड 

अर्चना की शादी छह साल पहले सोनू से हुई थी. शादी के बाद ही पति और ससुराल ने लगातार पांच लाख रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग करना शुरू कर दिया. मांग पूरी न होने पर महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. अर्चना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चों के बावजूद ससुराल का रवैया नहीं बदला.

पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज 

Advertisement

पीड़िता के भाई अंकित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जेठ प्रमोद की बहन पर बुरी नीयत रखता था. शिकायत करने पर अर्चना को ससुराल में बेरहमी से पीटा गया. इस मामले पर डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि महिला का पति से विवाद था और पति के उकसाने पर उसने यह कदम उठाया. महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिवार और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि आरोपी पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को कड़ी सजा मिले, ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा न हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement