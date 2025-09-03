अलीगढ़: दहेज प्रताड़ना से तंग आकर शादीशुदा महिला ने लगाई छत से छलांग, पति पर लगा उकसाने का आरोप

अलीगढ़ जिले के गोंडा थाना क्षेत्र के गांव दौंकोली में दहेज की मांग और लगातार प्रताड़ना से परेशान विवाहिता अर्चना ने घर की छत से छलांग लगा दी. घटना के दौरान पति सोनू ने महिला को उकसाया और कहा कि कूद जाओ. ससुराल पक्ष के अन्य लोग रोकने के बजाय ताने मारते रहे और वीडियो बनाते रहे.

महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दहेज की मांग से परेशान होकर छत से कूदी महिला

अर्चना की शादी छह साल पहले सोनू से हुई थी. शादी के बाद ही पति और ससुराल ने लगातार पांच लाख रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग करना शुरू कर दिया. मांग पूरी न होने पर महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया. अर्चना ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चों के बावजूद ससुराल का रवैया नहीं बदला.

पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज

पीड़िता के भाई अंकित कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जेठ प्रमोद की बहन पर बुरी नीयत रखता था. शिकायत करने पर अर्चना को ससुराल में बेरहमी से पीटा गया. इस मामले पर डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि महिला का पति से विवाद था और पति के उकसाने पर उसने यह कदम उठाया. महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही है. परिवार और ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि आरोपी पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों को कड़ी सजा मिले, ताकि किसी और महिला के साथ ऐसा न हो.

