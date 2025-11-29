'गुड़ में दवा मिलाकर खिलाई', इंदौर में SDM के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज, पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

इंदौर पुलिस ने मंदसौर जिले के गरोठ में पदस्थ एसडीएम राहुल चौहान के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना के आरोप में मामला दर्ज किया है. पत्नी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उन्हें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. साथ ही उन्होंने एसडीएम पर योजनाबद्ध तरीके से गर्भपात कराए जाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं.

फेसबुक से शुरू हुआ प्रेम, 2018 में हुई थी शादी

दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी. लगभग छह महीने के प्रेम संबंध के बाद दिसंबर 2018 में परिवार की सहमति से शादी हुई थी. पत्नी के अनुसार, शादी की पहली रात से ही दहेज को लेकर ताने शुरू हो गए थे.

पत्नी के गंभीर आरोप- 'दवा में मिलाकर कुछ खिलाया गया'

पत्नी ने आरोप लगाया कि एसडीएम ने एक डॉक्टर दोस्त को घर बुलाया और गुड़ में दवा मिलाकर खिलाई, यह कहकर कि इससे 'लड़का होगा'. दवा खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और गर्भपात की स्थिति बनी. उनका आरोप है कि अधिकारी होने के कारण पहले उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई.

एसडीएम ने आरोपों को बताया गलत

एसडीएम राहुल चौहान ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पत्नी डेंगू के दौरान गंभीर हालत में वेंटीलेटर पर थी और दवाई के असर से गर्भपात जैसी स्थिति बनी. उन्होंने कहा कि दहेज की मांग का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यदि दहेज चाहिए होता तो मैं किसी बड़े घराने में शादी करता. एसडीएम का कहना है कि वे पिछले साढ़े तीन साल से अलग होने के लिए कोर्ट में केस लड़ रहे हैं.

पत्नी बोलीं-अब भी पति के साथ रहना चाहती हूं

पत्नी ने कहा कि वह अब भी पति के साथ रहना चाहती हैं और विवाह बचाने का प्रयास कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके साथ लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना हो रही है.

पुलिस जांच जारी

इंदौर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने पुष्टि की है कि मामले में सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है.

