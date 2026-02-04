इस शहर में फिर बढ़ेगा मेट्रो का किराया, 5% बढ़ोतरी को मिली मंज़ूरी, पिछले साल हुआ था भारी विरोध

बेंगलुरु मेट्रो से रोज़ाना सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक बार फिर झटका लगने वाला है. बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMRCL) ने मेट्रो किराए में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है. यह फैसला हाल ही में हुई BMRCL की बोर्ड बैठक में लिया गया, हालांकि बढ़े हुए किराए को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं की गई है.

सूत्रों के अनुसार, संशोधित किराया सोमवार, 9 फरवरी से लागू किया जा सकता है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला और औपचारिक घोषणा BMRCL की ओर से की जानी बाकी है.

पिछले साल हुआ था भारी विरोध

बता दें कि 9 फरवरी 2025 को BMRCL ने मेट्रो किराए में 101.5 प्रतिशत तक की भारी बढ़ोतरी कर दी थी. इस अचानक फैसले से यात्रियों में जबरदस्त नाराज़गी देखी गई थी. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध हुआ, जिसके बाद BMRCL को महज़ तीन दिन के भीतर किराया घटाकर 71.5 प्रतिशत करना पड़ा था.

अब कुल बढ़ोतरी 76% तक पहुंचेगी

अब अगर प्रस्तावित 5 प्रतिशत बढ़ोतरी लागू होती है, तो मेट्रो किराए में कुल बढ़ोतरी करीब 76 प्रतिशत हो जाएगी. इससे रोज़ाना यात्रा करने वाले नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और कम आय वर्ग के यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

किराया निर्धारण समिति की रिपोर्ट पर फैसला

BMRCL सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड बैठक में Fare Fixation Committee की रिपोर्ट को लागू करने पर सहमति बनी है. समिति की सिफारिशों के आधार पर ही यह नया किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है.

BMRCL के एक अधिकारी ने बताया, “हाल ही में हुई बोर्ड मीटिंग में किराया निर्धारण समिति की रिपोर्ट को आगे बढ़ाने और किराया बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. बढ़ोतरी को मंज़ूरी मिल चुकी है, लेकिन इसे लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है.”

यात्रियों की नजरें आधिकारिक घोषणा पर

फिलहाल मेट्रो यात्रियों की निगाहें BMRCL की आधिकारिक अधिसूचना पर टिकी हैं. किराया बढ़ोतरी की खबर सामने आने के बाद एक बार फिर यात्रियों में नाराज़गी और चिंता देखी जा रही है. अब देखना होगा कि BMRCL इसे कब और किस तरह लागू करता है.

