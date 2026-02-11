'ऑपरेशन इंसाफ करिए, हाफिज-मसूद को घुसकर लाइए', लोकसभा में ओवैसी की डिमांड

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वेनेजुएला में जो हुआ, उसी तरह आप (भारत सरकार) एक ऑपरेशन करिए. ऑपरेशन इंसाफ कर हाफिज सईद, मसूद अजहर और लखवी को घर में घुसकर लेकर आए. तभी सही मायनों में इंसाफ होगा. असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान बोलते हुए ये मांग की.

उन्होंने ये भी कहा कि हमारे फौज के उन सैनिकों को आयकर बेनिफिट मिलती थी, जो विकलांग थे. आपने उनसे यह बेनिफिट छिन लिया. यह कैसा इंसाफ है. जो फौजी सर्विस में हैं. ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक ट्रेन को झंडी दिखाएंगे, तो उसपर उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते. तो आप क्या बचा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि 11-12 साल से प्रधानमंत्री मोदी हैं. हमारी एयरफोर्स का स्क्वॉड्रन गिरकर 29 पर आ गया. हम एक एवेक्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कितनी तकलीफ हुई. सबमरीन का शॉर्टेज है, आपको फिक्र नहीं है. थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हम भूल गए. उन्होंने कहा कि आखिर कैसे हम इंडो पैसिफिक में चीन को रोक पाएंगे. ये देश भक्ति नहीं है सर. हमारी फौज में कमी है. ओवैसी ने कहा कि क्या ये मुल्क इतना कमजोर हो गया कि हम फौज में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करा सकते. अग्निपथ स्कीम का रिव्यू होना चाहिए, इस सदन में चीन बॉर्डर पर एक बहस होनी चाहिए.

असदुद्दीन ओवैसी ने यूएस डील पर कहा कि कौन है ट्रंप वहां बैठकर हमें बोलने वाला. वह तय करेगा कि हम कहां से तेल खरीदेंगे. ईरान से मना किया, आपने गलती की, मान लिया. अब कह रहा मोनोपॉली से लो. हम क्यों झुक रहे हैं उसके सामने. अमेरिका से सामान आएंगे तो डी-इंडस्टियलाइजेशन का खतरा है.

इससे पहले उन्होंने बजट का विरोध करते हुए कहा कि यह अहम मुद्दों पर इंसाफ नहीं करता. असदुद्दीन ओवैसी ने यूडीआई के डेटा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राइमरी से हायर सेकंड्री तक, मुस्लिमों के नामांकन में पांच फीसदी की गिरावट होती है. उन्होंने कहा कि मुस्लिमों में ड्रॉपआउट रेट ज्यादा है, नामांकन की दर भी कम है और वे उच्च शिक्षा को मुकम्मल नहीं कर सकते. तीन स्कॉलरशिप स्कीम हैं, लेकिन पांच साल से उनको मंजूरी नहीं दी जा रही है.

ओवैसी ने कहा कि पांच साल से आप इसके पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि कैबिनेट कमेटी इसे मंजूरी नहीं दे रही है. ये नफरत नहीं है तो क्या है. उन्होंने कहा कि आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, इसकी तारीफ करता हूं. लेकिन क्या आप 14 फीसदी आबादी को बिना पढ़ाकर विकसित भारत बना पाएंगे क्या. विकसित भारत तभी बनेगा जब मुसलमान तालीमी और मानसिक रूप से ताकतवर होंगे.

ओवैसी ने कहा कि ये सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो. उन्होंने कहा कि असम में ड्रॉपआउट रेट 30 फीसदी है. असम की सरकार गोली मारने का वीडियो कम बनाएगी, तो शायद मुसलमान पढ़ ले. ओवैसी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बजट से खर्च के आंकड़े भी गिनाए और कहा कि ये बजट कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये होना चाहिए.

