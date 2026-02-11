scorecardresearch
 
कौन हैं सानिया जिनसे अर्जुन तेंदुलकर करने जा रहे शादी, मुंबई के प्रसिद्ध कारोबारी घराने से ताल्लुक

सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से शादी होने वाली है. ऐसे में सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी मुलाकात करके उन्हें शादी का न्यौता दिया.

मशहूर बिज़नेस परिवार से संबंध रखती हैं सानिया चंडोक (File Photo: ITG)
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का न्योता दिया. अर्जुन तेंदुलकर की शादी उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से होने वाली है. सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद और युवा जोड़े के लिए दिए गए विचारपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद भी कहा. 

सचिन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें भी शादी का कार्ड दिया. सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हमारे परिवार को राहुल गांधी जी से मिलने और उन्हें अर्जुन-सानिया की शादी में इनवाइट करने का मौका मिला. आपने जो प्यार और मेहमाननवाज़ी दिखाई, उसके लिए धन्यवाद.

कौन हैं सानिया चंडोक?

सानिया चंडोक एक जाने-माने बिज़नेस परिवार से हैं. उनके दादा ग्रेविस ग्रुप को लीड करते हैं, जिनके पास द ब्रुकलिन क्रीमरी (The Brooklyn Creamery) और बास्किन-रॉबिंस (Baskin-Robbins) जैसे जाने-माने आइसक्रीम ब्रांड्स की जिम्मेदारी है. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक, सानिया अभी मुंबई में मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर LLP में डेज़िग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

अर्जुन तेंदुलकर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर अपना क्रिकेट करियर बनाया है. वे घरेलू क्रिकेट में गोवा को रिप्रेजेंट करते हैं और पहले इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं.

