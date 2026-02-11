कौन हैं सानिया जिनसे अर्जुन तेंदुलकर करने जा रहे शादी, मुंबई के प्रसिद्ध कारोबारी घराने से ताल्लुक

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का न्योता दिया. अर्जुन तेंदुलकर की शादी उद्योगपति रवि घई की पोती सानिया चंडोक से होने वाली है. सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अर्जुन और सानिया की शादी के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए सम्मान की बात है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद और युवा जोड़े के लिए दिए गए विचारपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद भी कहा.

We were honoured to invite Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi ji to Arjun and Saaniya’s wedding. Thank you, Modi ji, for your blessings and thoughtful advice for the young couple. pic.twitter.com/7oxOZm3i5X — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 10, 2026

सचिन ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें भी शादी का कार्ड दिया. सचिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "हमारे परिवार को राहुल गांधी जी से मिलने और उन्हें अर्जुन-सानिया की शादी में इनवाइट करने का मौका मिला. आपने जो प्यार और मेहमाननवाज़ी दिखाई, उसके लिए धन्यवाद.

Our family had the opportunity to meet Shri @RahulGandhi ji and invite him to Arjun-Saaniya's wedding.



Thank you for the warmth and hospitality you extended to us. pic.twitter.com/HCu1tLN0I8 सानिया के पास लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स से बिज़नेस मैनेजमेंट की डिग्री है और उन्होंने 2024 में वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस से वेटरनरी टेक्नीशियन डिप्लोमा भी ले रखा है.

सानिया चंडोक एक जाने-माने बिज़नेस परिवार से हैं. उनके दादा ग्रेविस ग्रुप को लीड करते हैं, जिनके पास द ब्रुकलिन क्रीमरी (The Brooklyn Creamery) और बास्किन-रॉबिंस (Baskin-Robbins) जैसे जाने-माने आइसक्रीम ब्रांड्स की जिम्मेदारी है. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक, सानिया अभी मुंबई में मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर LLP में डेज़िग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

अर्जुन तेंदुलकर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर अपना क्रिकेट करियर बनाया है. वे घरेलू क्रिकेट में गोवा को रिप्रेजेंट करते हैं और पहले इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं.

