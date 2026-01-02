scorecardresearch
 
'पिता की तरह बैटिंग करते हैं, बस मौके चाहिए...', योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर की तारीफ में पढ़े कसीदे

योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर की तारीफ की है, लेकिन कहा कि उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है. यह बयान इस बात की याद दिलाता है कि अर्जुन अपने पिता सचिन की छवि में नहीं फंसना चाहते, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं.

युवराज सिंह के पिता योगराज से ट्रेनिंग ले चुके हैं अर्जुन तेंदुलकर (File Photo: X)
टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. योगराज सिंह ने एक बार फिर चर्चा में आते हुए अर्जुन तेंदुलकर को लेकर बड़ा बयान दिया. योगराज ने कहा कि अर्जुन अपने पिता सचिन तेंदुलकर की तरह ही बल्लेबाजी करते हैं.

अर्जुन तेंदुलकर अभी तक घरेलू क्रिकेट में अपना बड़ा ब्रेकआउट सीजन नहीं दे पाए हैं. अर्जुन को मुंबई के लिए ज्यादा मौके नहीं मिले, जिसके बाद उन्होंने गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने का फैसला किया. अर्जुन एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग ऑलराउंडर हैं.

योगराज सिंह ने एक यूट्यूब चैनल पर कहा, 'आप सिर्फ उसकी गेंदबाजी पर क्यों ध्यान दे रहे हैं. वह असल में एक बल्लेबाज है. जब वह रणजी ट्रॉफी सीजन से पहले 10–12 दिन के कैम्प के लिए मेरे पास आया, तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने कहा कि उनका ध्यान रखें. मैंने कहा कि चिंता मत कीजिए. एक दिन वह चोटिल हो गया, हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और वह ठीक हो गया.'

अर्जुन के टैलेंट से काफी प्रभावित हैं योगराज
योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर को रणजी ट्रॉफी के पहले कुछ सत्रों में ट्रेनिंग दी और उनकी बैटिंग देखकर बेहद प्रभावित हुए. उन्होंने कहा, 'एक बार मैंने उसे बैटिंग करने को कहा. पहले वह कह रहा था कि उसे कभी बैटिंग का मौका नहीं मिलता. लेकिन जैसे ही उसने बैटिंग शुरू की, वह छक्के लगाने लगा. उसने चार छक्के लगाए. मैंने उसके कोच से पूछा कि उससे ज्यादा बैटिंग क्यों कराया नहीं जाता. वह एक बेहतरीन बल्लेबाज है और बिल्कुल अपने पिता की तरह बैटिंग करता है. मैंने सुनिश्चित किया कि वह रोजाना 2-3 घंटे बैटिंग करे और रणजी ट्रॉफी डेब्यू में उसने शतक बनाया.'

अर्जुन तेंदुलकर ने 2022-23 सीजन में अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर राजस्थान के खिलाफ नंबर सात पर बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बनाए थे. उन्होंने साथ ही तीन विकेट भी लिए थे, जिससे साबित हुआ कि वो ऑलराउंड क्षमता रखते हैं. हालांकि अर्जुन चाहते हैं कि पिता से उनकी तुलना नहीं की जाए. उनकी मुख्य भूमिका बॉलिंग ऑलराउंडर की है. मौजूदा सीजन में उन्होंने कुछ मौकों पर ओपनर की भूमिका भी निभाई, लेकिन उनके अब तक के करियर आंकड़े दिखाते हैं कि उनका बैटिंग करियर पिता सचिन के लेवल तक नहीं पहुंचा है.

अर्जुन तेंदुलकर ने अब तक 22 फर्स्ट क्लास, 21 लिस्ट-ए और 29 टी20 मुकाबले खेले हैं. फर्स्ट क्लास मैचों में अर्जुन ने 37.91 के एवरेज से 48 विकेट झटके हैं. जबकि 21.37 की औसत से 620 रन बनाए. वहीं लिस्ट-ए क्रिकेट में अर्जुन के नाम पर 25 विकेट (38.72 औसत) और 146 रन (18.25 औसत) दर्ज हैं. 26 साल के अर्जुन ने टी20 क्रिकेट में 22.97 की औसत से 35 विकेट चटकाए हैं. साथ ही 13.50 के एवरेज से 189 रन बनाए हैं. अर्जुन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के लिए खेलते नजर आएंगे.

