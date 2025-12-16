scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जहरीली हवा से बचकर...', दिल्ली को लेकर ब्रिटेन-कनाडा-सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट्स को जारी की एडवाइजरी

उत्तर भारत में बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए UK, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. दिल्ली के आनंद विहार में AQI 493 दर्ज किया गया है, जो "गंभीर" श्रेणी में आता है. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

Advertisement
X
राजधानी की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. (File Photo- PTI)
राजधानी की हवा लगातार बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. (File Photo- PTI)

दिल्ली और उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता अब अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनती जा रही है. सोमवार को ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर की यात्रा को लेकर चेतावनी दी है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 493 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.

सिंगापुर हाई कमीशन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में GRAP का स्टेज-4 लागू होने के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में रह रहे या यात्रा की योजना बना रहे सिंगापुर के नागरिक सतर्क रहें. हाई कमीशन ने लोगों को एयर क्वालिटी पर नजर रखने और यात्रा से पहले स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से मिलीं CM रेखा गुप्ता, लगे AQI…AQI के नारे!

सम्बंधित ख़बरें

Dense fog at Delhi airport 228 flights cancelled.
दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे का कहर... 228 फ्लाइट्स हो गईं रद्द, 5 के रूट डायवर्ट 
life at risk due to pollution in delhi and ai ai chants for reekha gupta
रेखा गुप्ता के सामने लगे 'AQI-AQI' के नारे 
दिल्ली में प्रदूषण बेलगाम. कब मिलेगी लोगों को राहत? देखें ख़बरदार 
दिल्ली में क्लास 5th तक स्कूल बंद, जहरीली हवा के बीच सरकार का बड़ा फैसला 
Delhi Pollution
अरुण जेटली स्टेडियम में मेसी से मिलीं CM रेखा गुप्ता, लगे AQI…AQI के नारे! 

वहीं, ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने कहा कि उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है. एडवाइजरी में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें. ब्रिटेन ने चेताया कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है.

Advertisement

कनाडा ने भी इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे नियमित रूप से एयर क्वालिटी की निगरानी करें, खासकर वे लोग जो सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. कनाडा की एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में स्मॉग और धुएं की स्थिति सर्दियों में सबसे खराब होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है.

इन देशों की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में घने स्मॉग और एयर क्वालिटी खराब है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने GRAP के तहत सख्त पाबंदियां लागू की हैं, लेकिन फिलहाल राजधानी की हवा लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

दिल्ली में आज प्रदूषण का हाल

आज दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "गंभीर" या "खतरनाक" श्रेणी में पहुंच गया है. कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर है और कुछ जगहों पर यह 500 के करीब दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में घने कोहरे और खतरनाक AQI से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट

घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. इसी कारण बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं या उनका रूट बदल दिया गया है.

Advertisement

खराब हवा को देखते हुए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला किया गया है.

सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए GRAP-4 लागू कर दिया है. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े ज्यादातर काम पूरी तरह रोक दिए गए हैं और दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement