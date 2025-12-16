'जहरीली हवा से बचकर...', दिल्ली को लेकर ब्रिटेन-कनाडा-सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट्स को जारी की एडवाइजरी

दिल्ली और उत्तर भारत में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता अब अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनती जा रही है. सोमवार को ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए उत्तर भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर की यात्रा को लेकर चेतावनी दी है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 493 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है.
सिंगापुर हाई कमीशन ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत में GRAP का स्टेज-4 लागू होने के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में रह रहे या यात्रा की योजना बना रहे सिंगापुर के नागरिक सतर्क रहें. हाई कमीशन ने लोगों को एयर क्वालिटी पर नजर रखने और यात्रा से पहले स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी है.
वहीं, ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने कहा कि उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है. एडवाइजरी में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें. ब्रिटेन ने चेताया कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है.
कनाडा ने भी इसी तरह की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. कनाडा सरकार ने अपने नागरिकों से कहा है कि वे नियमित रूप से एयर क्वालिटी की निगरानी करें, खासकर वे लोग जो सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं. कनाडा की एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में स्मॉग और धुएं की स्थिति सर्दियों में सबसे खराब होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है.
इन देशों की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब दिल्ली में घने स्मॉग और एयर क्वालिटी खराब है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने GRAP के तहत सख्त पाबंदियां लागू की हैं, लेकिन फिलहाल राजधानी की हवा लोगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.
दिल्ली में आज प्रदूषण का हाल
आज दिल्ली की हवा बेहद खराब स्थिति में है. यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) "गंभीर" या "खतरनाक" श्रेणी में पहुंच गया है. कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर है और कुछ जगहों पर यह 500 के करीब दर्ज किया गया है.
घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. इसी कारण बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं या उनका रूट बदल दिया गया है.
खराब हवा को देखते हुए दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में चलाने का फैसला किया गया है.
सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए GRAP-4 लागू कर दिया है. इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े ज्यादातर काम पूरी तरह रोक दिए गए हैं और दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं.