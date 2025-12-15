scorecardresearch
 
अरुण जेटली स्टेडियम में 'AQI-AQI' के नारे लगने का दावा, मैदान पर मौजूद थीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली के एक स्टेडियम में मैसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पहुंचते ही नारेबाजी का वीडियो सामने आया है. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे जनता का विरोध बताया है. प्रदूषण को लेकर नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है. दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात लगातार खराब बने हुए हैं.

CM रेखा गुप्ता के स्टेडियम पहुंचते ही लगे नारे (Photo: ITG)
दिल्ली में प्रदूषण और राजनीति एक बार फिर आमने सामने आ गई है. राजधानी के एक स्टेडियम में आयोजित मैसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पहुंचते ही नारेबाजी होने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में रेखा गुप्ता हाय हाय के नारे लगाए जाने का दावा किया जा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की जनता वोट चोरों को अब खुलेआम जवाब दे रही है.

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति बताया है. आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि इसे सभी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्टेडियम पहुंचते ही नारेबाजी

वहीं आप नेता सौरव भारद्वाज ने भी अपने एक्स हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री स्टेडियम पहुंचीं तो दिल्ली वालों ने नारे लगाए. उन्होंने इसे बढ़ते प्रदूषण और सरकार की नाकामी से जोड़ा है.

प्रदूषण को लेकर नेताओं ने गंभीर आंकड़े भी सामने रखे हैं. कहा गया है कि भारत में हर साल प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है. इसे बेहद चिंताजनक बताया गया है.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. सुबह के समय राजधानी में धुंध की मोटी चादर छा जाती है. रात के वक्त भी विजिबिलिटी काफी कम हो रही है. कई इलाकों में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है.

सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम

राजनीतिक दलों का आरोप है कि सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह नाकाम रही है. वहीं इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

