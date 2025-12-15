दिल्ली में घने कोहरे और खतरनाक AQI से फ्लाइट्स पर असर, एयरपोर्ट ने जारी किया अलर्ट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कम विजिबिलिटी और कोहरे की वजह से इंडिगो का फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हुआ है. एयरलाइन ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि वे मौसम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और यात्रियों को सुरक्षित और अच्छी तरह से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. दिल्ली एयरपोर्ट ने भी यात्रियों को सुबह 06:12 बजे एक अलर्ट जारी किया.

इंडिगो ने यात्रियों से गुजारिश किया है कि वे वेबसाइट या ऐप के जरिए अपनी फ्लाइट स्टेटस का अपडेट लेते रहें. एयरलाइन ने आश्वासन दिया है कि उनकी टीमें हर कदम पर सहायता करने और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं.

इंडिगो ने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान यात्रियों के धैर्य और समझ के लिए धन्यवाद दिया है और बेहतर मौसम की उम्मीद जताई है, जिससे वे जल्द ही बेहतर सेवा दे सकें.

राष्ट्रीय राजधानी में 'गंभीर' वायु गुणवत्ता...

राष्ट्रीय राजधानी को धुंध की एक मोटी परत ने घेर लिया है. अक्षरधाम इलाके से सामने आए विजुअल्स में घनी धुंध दिखाई दी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, इस इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 493 दर्ज किया गया है. यह AQI की 'गंभीर' श्रेणी है, जो बेहद अस्वस्थ स्थिति को दर्शाती है.

