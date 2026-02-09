scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 9 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

सोमवार को शेयर बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली. वहीं, पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम निर्देश जारी किए हैं.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील से बाजार में जोरदार तेजी. (Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 9 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सोमवार को शेयर बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली. वहीं, पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम निर्देश जारी किए हैं. इन खबरों के अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें.

भारत-US डील का आज मना असली जश्न, शेयर बाजार को समझ में आए फायदे... FII भी लौटे!

सोमवार को शेयर बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 485 अंकों की बढ़त के साथ 84,065 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने करीब 173 अंक चढ़कर 25,867 के ऊपर बंद हुआ. इस दौरान लगभग सभी बड़े सेक्टरों में तेज़ी देखने को मिली, जिसमें मेटल, बैंकिंग, रियल्टी और छोटे तथा मिड-कैप शेयर शामिल हैं. 

बंगाल SIR केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त... बढ़ाई एक हफ्ते की समय सीमा, DGP से मांगा हलफनामा

पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई अहम निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 14 फरवरी के बाद एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दे दिया है. वहीं चुनाव प्रक्रिया में बाधा और फॉर्म जलाने की घटनाओं को लेकर राज्य के DGP को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

'विपक्ष की महिला सांसदों...', प्रियंका गांधी समेत 6 MP ने स्पीकर को लिखा पत्र, की एक्शन की डिमांड

प्रियंका गांधी समेत विपक्ष की छह महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है, इस पत्र में विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस की सांसदों के खिलाफ असत्य, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए जाने की शिकायत की गई है. विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं.  

'यही आपके काम की गुणवत्ता है?', सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट के मामलों में बैंकों की भूमिका पर उठाए सवाल 

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामलों में बैंकों की भूमिका पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने पूछा कि जब ग्राहक अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गंवा रहे हैं, तब भी संदिग्ध लेन-देन को समय रहते चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा. CJI ने कहा, 'अगर यही आपकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी और बैंकिंग क्वालिटी है, तो यह बेहद गंभीर है.'

'ई तीन गो ज्यादा हल्ला कर रही है...', विधानसभा में राबड़ी पर भड़के नीतीश, जमकर नोकझोंक

बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी की महिला विधायकों ने विधानसभा में नारेबाजी की. इस दौरान सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को निशाने पर लेते हुए सभापति से हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की. दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है.  

शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट

NCP (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. पवार पहले बारामती में थे और वहीं प्राथमिक इलाज लिया था, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक न होने पर उन्हें आगे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया.

ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में और बढ़ी रार

लोकसभा में हंगामे के कारण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी थी. PM मोदी की स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव पारित कराना पड़ा था. अब विपक्ष लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. लगभग सभी विपक्षी दल स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात पर सहमत हैें.

चांद पर सबसे सुरक्षित लैंडिंग साइट मिली, चंद्रयान-4 के लिए खुशखबरी

इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बहुत सुरक्षित लैंडिंग जगह खोज ली है. इस जगह को खोजने के लिए इसरो के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर  के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से ली गई हाई रिज़ॉल्यूशन तस्वीरों की स्टडी की. मॉन्स मूटन नाम के पहाड़ के पास 1 वर्ग किलोमीटर का एक पैच सबसे अच्छा बताया गया है.  

Italy vs Scotland: टी20 वर्ल्ड कप डेब्यू पर इटली का निराशाजनक खेल... स्कॉटलैंड के हाथों मिली करारी शिकस्त

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मैच नंबर-7 में सोमवार को स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रनों से हरा दिया. कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए ग्रुप-सी के इस मुकाबले में इटली को जीत के लिए 208 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन उसकी टीम 16.4 ओवरों में 134 रनों पर सिमट गई. इटली की टीम पहली बार क्रिकेट विश्व कप में भाग ले रही है.

भूख लगी है तो अब ट्रेन की सीट छोड़कर नहीं जाना होगा... IRCTC ने शुरू की ये सर्विस

IRCTC ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए ई-पैंट्री सर्विस शुरू की है. इस सर्विस के ज़रिए अब यात्री 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑनलाइन खाना और पानी पहले से बुक कर सकते हैं. खाना सीधे उनकी सीट पर पहुंचा दिया जाएगा. यह सर्विस उन ट्रेनों के लिए है, जहां टिकट में खाना शामिल नहीं होता.

