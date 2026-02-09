'विपक्ष की महिला सांसदों...', प्रियंका गांधी समेत 6 MP ने स्पीकर को लिखा पत्र, की एक्शन की डिमांड

लोकसभा में गतिरोध जारी है. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही है. लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत तक नहीं हो सकी है और विपक्ष अब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस ने एक नया दांव चला है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत छह महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. एक महिला सांसद ने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया है.

और पढ़ें

लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष की महिला सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर चेयर पर सरकार की ओर से अपने पक्ष में काम करने का दबाव डालने के आरोप लगाए हैं. विपक्षी सांसदों ने स्पीकर से अपील की है कि निष्पक्ष तरीके से सदन के संरक्षक की भूमिका निभाएं. इस प्रयास में विपक्ष स्पीकर के साथ खड़ा रहेगा और उनका पूरा समर्थन करेगा.

छह महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखे पत्र में विपक्ष की महिला सांसदों, खासकर कांग्रेस की सांसदों के खिलाफ असत्य, निराधार और मानहानिकारक आरोप लगाए जाने की शिकायत की है और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है. इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि सांसदों को किस तरह निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ किस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए.

Advertisement

स्पीकर को संबोधित अपने शिकायती पत्र में सांसदों ने कहा है कि जब हम आपसे मिले थे, तब हमने न्याय की मांग की थी और यह भी डिमांड की थी कि बीजेपी के इस सांसद को सस्पेंड किया जाए. महिला सांसदों ने पत्र में कहा है कि आपने (स्पीकर ने) उस समय यह स्वीकार किया था कि एक गंभीर गलती हुई है और शाम 4 बजे वापस आने के लिए भी हमसे कहा गया था.

यह भी पढ़ें: लोकसभा में जोरदार हंगामा, कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, राज्यसभा में बजट पर चर्चा

प्रियंका गांधी और अन्य महिला सांसदों ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि स्पीकर ने तब यह भी कहा था कि वह इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. महिला सांसदों ने इसे इस बात का प्रतीक बताया कि ऐसे मामलों में स्पीकर अब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं रह गए हैं. इस पत्र में कांग्रेस की महिला सांसदों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि हमारे विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्ण, मजबूत और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के दायरे में रहे हैं.

यह भी पढ़ें: स्पीकर ने कमिट किया है...', लोकसभा में बोले राहुल गांधी, रिजिजू ने किया काउंटर, पीठासीन ने रोका

Advertisement

विपक्ष की महिला सांसदों ने स्पीकर को लिखा है कि हममें से अधिकांश सदस्य साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं. कई सदस्य पहली पीढ़ी के राजनेता हैं. हमारी राजनीतिक यात्रा लोगों के बीच दशकों की मेहनत, संघर्ष और भेदभाव का सामना करते हुए रही है. हमारी ईमानदारी पर सवाल उठाना सार्वजनिक जीवन में सम्मान और साहस के साथ अपनी जगह बनाने वाली हर महिला पर गंभीर हमला है.

यह भी पढ़ें: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष, संसद में और बढ़ी रार

सूत्रों की मानें तो तमिलनाडु से कांग्रेस की सांसद आर सुधा ने लोकसभा स्पीकर की ओर से महिला सदस्यों पर आरोप लगाने वाली टिप्पणी कार्यवाही से एक्सपंज करने की डिमांड की है. आर सुधा ने इसे लेकर को स्पीकर को प्रिविलेज मोशन का नोटिस भी दिया है. गौरतलब है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं.

---- समाप्त ----