भारत-US डील का आज मना असली जश्न, शेयर बाजार को समझ में आए फायदे... FII भी लौटे!

अमेरिका के साथ ट्रेड डील (Trade Deal) पर सहमति बनते ही शेयर बाजार (Share Market) का सेंटीमेंट सुधर गया है. 2 फरवरी को ट्रेड डील का ऐलान हुआ, और 3 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली थी. लेकिन उसके बाद डील को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थीं. क्योंकि डील को लेकर तथ्य बाहर नहीं आए थे, किस सेक्टर्स पर सहमति हुई है, किस सेक्टर को डील से बाहर रखा गया है. खासकर कृषि और डेयरी को लेकर सवाल उठ रहे थे.

जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डील को लेकर एक-एक बात बताईं. उन्होंने कहा कि कृषि और डेयरी को पूरी तरह से इस डील से बाहर रखा गया है, इसलिए अमेरिकी दबाव की बात निराधार है. उन्होंने कहा कि इस डील से भारत को लंबी अवधि में बड़ा फायदा होने वाला है. उन्होंने इस डील से जोड़कर एक-एक सेक्टर के फायदे गिनाए.

असली जश्न के कारण

जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सोमवार को बाजार में असली जश्न मनेगा, क्योंकि डील को लेकर अब लगभग तस्वीरें साफ हो चुकी हैं. किस सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, उस सेक्टर के कंपनियों के शेयरों में सोमवार को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली. क्योंकि 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ हटाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साइन कर चुके हैं.

सोमवार को वही हुआ, जैसा अनुमान था. बाजार में जोरदार तेजी देखने मिली. खासकर उन कंपनियों के शेयरों में उछाल रहा, जिनके कारोबार अमेरिका में हैं. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 485 अंकों की बढ़त के साथ 84,065 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने करीब 173 अंक चढ़कर 25,867 के ऊपर बंद हुआ.

असली जश्न का पहला कारण

दरअसल, भारत–अमेरिका ट्रेड डील से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, खासकर इक्विटी बाजार में FII खरीदारी कर रहे हैं. विदेशी निवेशक (FPIs/FIIs) फरवरी के पहले हफ्ते शुद्ध खरीदार रहे और लगभग 8,100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है. जबकि इससे पहले लगातार 3 महीने तक बिकवाली कर रहे थे.

बाजार में तेजी का दूसरा कारण

इस बीच देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने दमदार नतीजे पेश किए, जिससे सोमवार को SBI के शेयर में करीब 7.5% तक उछाल आया, इस तेजी के साथ SBI ने मार्केट कैप ICICI बैंक को पीछे छोड़. और देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है. सोमवार को लगभग सभी बड़े सेक्टरों में तेजी देखने को मिली, जिसमें मेटल, बैंकिंग, रियल्टी और छोटे तथा मिड-कैप शेयर शामिल हैं.

रिटेल निवेशकों की बल्ले-बल्ले

रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो में हरियाली देखने को मिली, क्योंकि मिडैकप और स्मॉलकैप शेयरों में जबरदस्त बॉयिंग रही. निवेशक टेक्सटाइल, ऑटो और कृषि आधारित शेयरों पर दांव लगाते दिखे. साथ ही शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी.

जीडीपी को लेकर शानदार अनुमान

बाजार को एक और पॉजीटिव सिग्नल GDP के मोर्चे से मिला, Goldman Sachs ने भारत की 2026 की रियल GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है. ब्रोकरेज ने ग्रोथ प्रोजेक्शन 20 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.9% सालाना कर दिया है. इसकी वजह अमेरिका की ओर से टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया जाना है.

