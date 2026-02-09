scorecardresearch
 
शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में एडमिट

एनसीपी प्रमुख शरद पवार को गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत के बाद पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बारामती में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें आगे उपचार के लिए लाया गया. बेटी सुप्रिया सुले उनके साथ मौजूद हैं. हाल में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रियता के चलते उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कही जा रही है.

शरद पवार भतीजे अजित पवार की मौत के बाद लगातार एक्टिव थे. (File Photo)
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार को पुणे के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्हें गले में संक्रमण और बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. बताया गया है कि पवार पहले बारामती में थे और वहीं प्राथमिक इलाज लिया था, लेकिन तबीयत पूरी तरह ठीक न होने पर उन्हें आगे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया.

अस्पताल में उनकी बेटी और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले और दामाद सदानंद सुले मौजूद हैं. हाल के दिनों में भतीजे अजित पवार के निधन के बाद शरद पवार लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सक्रिय थे, जिससे उनकी तबीयत पर असर पड़ा माना जा रहा है. फिलहाल डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

